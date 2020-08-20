為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    四川出現刺鼻濃霧！民眾大規模撤離 官方急維穩被罵翻

    2020-08-20 17:41:52
    中國四川樂山市五通橋區近日多次出現刺鼻濃霧，疑似為化工廠氣體洩漏，不少民眾聞到刺鼻氣體後進行大規模撤離，造成交通癱瘓，當地警方為此出動維持秩序。（圖取自微博）

    中國四川樂山市五通橋區近日多次出現刺鼻濃霧，疑似為化工廠氣體洩漏，不少民眾聞到刺鼻氣體後進行大規模撤離，造成交通癱瘓，當地警方為此出動維持秩序。（圖取自微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川樂山市五通橋區近日多次出現刺鼻濃霧，疑似為化工廠氣體洩漏，不少民眾聞到刺鼻氣體後進行大規模撤離，造成交通癱瘓。對此當地官方回應只稱，經過排查後沒有企業爆炸，也沒發生洩漏，要求民眾不要恐慌，此回應連中國網友都難以接受，紛紛罵翻。

    綜合中媒報導，中國四川樂山市五通橋區18日就已出現濃霧情況，有民眾指稱窗外出現不明濃霧，今（20）日上午再次出現刺鼻濃霧，疑為化工廠氣體洩漏。經附近居民指稱，現場煙霧瀰漫，且聞到很臭的異味，有不少民眾為此相當恐慌，自發性地大規模撤離城區，甚至引發交通癱瘓。

    消息在網路廣傳後，有記者聯絡五通橋區現場，工作人員只表示「天是藍的，水是渾的，沒大問題」。

    五通橋區官方微博事後發布五通橋區委書記講話的官方影片，指稱經過官方排查，區內沒有化工企業爆炸。（圖取自微博）

    五通橋區官方微博事後發布五通橋區委書記講話的官方影片，指稱經過官方排查，區內沒有化工企業爆炸。（圖取自微博）

    五通橋區官方微博事後也發布五通橋區委書記講話的官方影片，指稱經過官方排查，區內沒有化工企業爆炸；環保部門排查及企業自查後，也未發現洩露等異常現象，官方更稱「正展開水、氣取樣檢測，後續情況將即時通報，請市民不要恐慌」。

    不少中國網友無法接受官方說詞，嗆官方「死鴨子嘴硬」。（圖取自微博）

    不少中國網友無法接受官方說詞，嗆官方「死鴨子嘴硬」。（圖取自微博）

    不少中國網友無法接受官方說詞，嗆官方「死鴨子嘴硬」、「媒體和官方微博把百姓當傻子」、「除了玩文字遊戲就是用專業生僻字，看個時事太難了​」、「其實是什麼洩露，工廠的人一下就能知道」、「隱瞞比造謠更可怕」、「我覺得我的鼻子沒出問題，還是能聞到味道的」。

    官方說詞挨轟。（圖取自微博）

    官方說詞挨轟。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超駭人！連日暴雨灌四川今爆路面突塌陷 21輛車瞬間掉巨坑
    2020-08-19 11:38

    超駭人！連日暴雨灌四川今爆路面突塌陷 21輛車瞬間掉巨坑
    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    2020-08-18 11:25

    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信

    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信
    驚！甘肅連日暴雨城鎮泡泥水 盛夏8月一夜降雪變「嚴冬」莊稼毀
    2020-08-18 10:14

    驚！甘肅連日暴雨城鎮泡泥水 盛夏8月一夜降雪變「嚴冬」莊稼毀
    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    水岸綠金發酵 水悟道樂活好宅正夯

    水岸綠金發酵 水悟道樂活好宅正夯
    蜀道真的難！四川逢暴雨多處對外道中斷未搶通 如同孤島
    2020-08-13 08:24

    蜀道真的難！四川逢暴雨多處對外道中斷未搶通 如同孤島
    國際今日熱門
    2020-08-19 19:57

    軍情動態》不容挑戰！ 美日在東海進行大規模空中聯合軍演

    2020-08-19 19:44

    電影院內活春宮？女觀眾腰部下全裸 監視器全拍下 影片

    2020-08-19 20:35

    港府下重手 新進公務員若參加示威活動 被逮或遭起訴「一律開除」

    2020-08-20 01:27

    美國務院正式通知港府 中止逃犯引渡協議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播