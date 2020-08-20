四川出現刺鼻濃霧！民眾大規模撤離 官方急維穩被罵翻

2020-08-20 17:41:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川樂山市五通橋區近日多次出現刺鼻濃霧，疑似為化工廠氣體洩漏，不少民眾聞到刺鼻氣體後進行大規模撤離，造成交通癱瘓。對此當地官方回應只稱，經過排查後沒有企業爆炸，也沒發生洩漏，要求民眾不要恐慌，此回應連中國網友都難以接受，紛紛罵翻。

綜合中媒報導，中國四川樂山市五通橋區18日就已出現濃霧情況，有民眾指稱窗外出現不明濃霧，今（20）日上午再次出現刺鼻濃霧，疑為化工廠氣體洩漏。經附近居民指稱，現場煙霧瀰漫，且聞到很臭的異味，有不少民眾為此相當恐慌，自發性地大規模撤離城區，甚至引發交通癱瘓。

消息在網路廣傳後，有記者聯絡五通橋區現場，工作人員只表示「天是藍的，水是渾的，沒大問題」。

五通橋區官方微博事後也發布五通橋區委書記講話的官方影片，指稱經過官方排查，區內沒有化工企業爆炸；環保部門排查及企業自查後，也未發現洩露等異常現象，官方更稱「正展開水、氣取樣檢測，後續情況將即時通報，請市民不要恐慌」。

不少中國網友無法接受官方說詞，嗆官方「死鴨子嘴硬」、「媒體和官方微博把百姓當傻子」、「除了玩文字遊戲就是用專業生僻字，看個時事太難了​」、「其實是什麼洩露，工廠的人一下就能知道」、「隱瞞比造謠更可怕」、「我覺得我的鼻子沒出問題，還是能聞到味道的」。

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