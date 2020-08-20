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    南韓確診數快速攀升！ 首爾宣布明起禁止10人以上街頭集會

    南韓首爾市政府今宣布，明起禁止10人或10人以上街頭集會，時間將持續到30日午夜為止。圖為15日大批民眾在首爾進行反政府集會。（美聯社）

    南韓首爾市政府今宣布，明起禁止10人或10人以上街頭集會，時間將持續到30日午夜為止。圖為15日大批民眾在首爾進行反政府集會。（美聯社）

    2020-08-20 15:51:44

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日復燃，連7天以3位數成長。南韓中央防疫對策本部今表示，單日新增288例。276例社區感染中，主要位於首都圈，包括首爾、京畿道與仁川。因擔心病毒再次爆發流行，首爾市政府今宣布，明起禁止10人或10人以上街頭集會，時間將持續到30日午夜為止。

    綜合韓媒報導，首爾、京畿道等首都圈目前實行的是防疫二級響應，禁止室內50人、室外100人以上的聚會，包括展覽、紀念儀式、招聘考試、婚禮與同學會，教會也只能進行非接觸式的禮拜活動。首爾市政府今日宣布的新規定，等同拉高防疫門檻至第三級。

    報導指出，官方會祭出此措施，可能與15日數千人參與愛第一教會牧師全光焄主導的反政府集會有關，據悉多數與會者是老年人。該教會多名信徒住在大首爾地區且採檢陽性，而參與集會的人當中，據報也有33人染疫。此外，同日前往光化門集會現場維安的警察機動隊中，傳出有人中鏢，因此需要採取更加強而有力的社交距離規範。

    報導提到，首爾市府打算向警方檢舉違規的集會主辦單位、參與者。若違反規定，恐面臨最高300萬韓元（約7萬4417元）罰款，市府也計畫針對違反《傳染病控制與預防法》的組織、個人，提起刑事訴訟。

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