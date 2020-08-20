港民主黨立法會議員 由民調決定去留

香港民主黨的立法會議員是否跟隨港府和北京中央的安排留任過渡一年，將由民調決定。圖為立法會。（美聯社）

2020-08-20 14:55:16

〔中央社〕香港民主黨的立法會議員是否跟隨港府和北京中央的安排留任過渡一年，將由民調決定。

民主黨主席胡志偉今天說，該黨將委託民調機構進行民意調查，有關結果將作為民主黨決定該黨立法會議員去或留的基礎。

請繼續往下閱讀...

他說，民主黨覺得現任立法會議員應留在議會，以拖延市民所擔心的「惡法」及公帑的運用，但也明白外界重視民主派去與留的民意基礎。

幾天前，泛民主派曾就相關議題進行內部討論，大多數立法會議員傾向支持留任過渡一年。

港府稍早前以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉由今年9月6日延後一年，預定明年9月5日舉行。

為了填補立法會出現一年的真空期，中國全國人民代表大會常務委員會日前通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。

泛民內部對陣營議員應否留任有不同意見，有人贊同，有人反對，反對的包括立法會議員朱凱迪以及被視為「港獨」或本土派的泛民激進組織。

朱凱迪等人反對的理由之一是立法會任期4年，不能因為港府和北京方面的決定隨意改變；二是北京方面容許被取消提名資格的泛民議員留任過渡，是「政治利誘」和「粉飾太平」；三是北京方面希望泛民議員留任，令香港問題「軟著陸」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法