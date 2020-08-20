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    日印高峰會》習大好焦慮 日印恐聯手斷「海上生命線」？

    日本與印度將舉行高峰會，印度可能允許日本參與「安達曼和尼科巴群島」的港口基礎建設，斷中國「海上生命線」。（彭博）

    日本與印度將舉行高峰會，印度可能允許日本參與「安達曼和尼科巴群島」的港口基礎建設，斷中國「海上生命線」。（彭博）

    2020-08-20 18:05:07

    〔影音新聞／綜合報導〕日本與印度將在9月舉行高峰會，據傳兩國會簽訂軍事相關協議，印度也被認為是在「聯日抗中」。中共中央黨校前教授蔡霞，近期就在專訪中痛批「習近平是一個蠢到極點的傢伙」，究竟習近平上任後做了些什麼，讓日本和印度，一個是親中大國，一個是不結盟國家，都不惜與中國「撕破臉」？

    首先是日本與中國之間的關係，日本自80年代起，對中國展開了長達四十年的「日援時期」，是東亞出了名的「親中」大國，雖然自民黨內的「親中派」和「反中派」長期以來角力不斷，但是日本政府都會盡量與中國保持友好關係，不過就在中國強行通過「港版國安法」後，引來一向保持政治中立的日本政府也表達譴責，國內甚至要求日本政府，停止邀請習近平的訪日計畫，日本和中國的關係出現裂痕。

    而印度則是出了名的「不結盟國家」，但他們的外交策略最近也悄悄出現變化。印度與中國的邊境爭議，在今年五月進入白熱化，造成印度有20名軍人死亡。

    兩國互相指責對方背信，印度更是因此「反中」情緒高漲，民間甚至引發了抵制中國產品的浪潮。印度也因此加強與美國、日本、澳洲的四邊對話，雖然還是遵守「不結盟政策」，但他們強化印太的安全對話，某種程度上也是在對中國施壓。

    日本與印度在高峰會上，將會簽訂怎麼樣的軍事協議，引發外界高度關注。在經濟方面，根據印度當地媒體報導，兩國可能會討論日本製造單位轉移到印度的可能性；在軍事方面，印度可能會允許日本參與「安達曼和尼科巴群島」的港口基礎建設，這個地點為何會被拿出來當成籌碼？那就必須提到中國的「麻六甲困境」了。

    東亞各國的石油進口，全都得仰賴位於馬來西亞半島與印尼蘇門答臘之間的「麻六甲海峽」，中國有將近八成的石油輸入，都是經過這條航道，堪稱是中國的「海上生命線」。而「安達曼和尼科巴群島」剛好就位在這條航道上，印度最近頻頻在這裡加強軍事演練，是威脅中國的一大策略。若是未來印度和中國之間的衝突升溫，印度很有可能直接切斷中國的「海上生命線」讓中國被孤立。

    因此，種種跡象都顯示，9月的日印高峰會，有極大的機率組成日印同盟，在周圍的強敵環伺之下，習近平可就真的要傷透腦筋了。

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