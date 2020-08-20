軍情動態》美B-1B轟炸機飛「詭異路線」專家：不排除演練模擬攻擊

美國空軍B-1B轟炸機。（路透資料照）

2020-08-20 14:14:06

〔即時新聞／綜合報導〕專門追蹤飛機動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布消息顯示，美國空軍2架B-1B轟炸機17日從關島起飛返回美國本土基地，其中1架卻逼近中國劃設的東海防空識別區，挑戰中國底線。對此，中國軍事專家認為，不排除美軍在演練模擬攻擊。

「飛機守望」18日在推特上指出，美軍2架B-1B轟炸機17日從關島安德森空軍基地起飛，返回位於南達科他州的埃爾斯沃斯空軍基地，不過沒有沿最短路線直接飛回美國本土，而是繞道到東海再轉向飛往美國，其中一架還直接飛入東海上空，再穿越日本上空，與另一架B-1B會合後返回美國本土。

請繼續往下閱讀...

《環球網》報導，不願透露姓名的中國軍事專家表示，這個航線返回美國本土，相當於繞了一段路，這很可能是為了對中國顯示存在感，顯示美國在疫情下仍具備一定戰備能力。

報導提到，這2架B-1B轟炸機到關島駐訓幾個月，必然攜帶一定數量的實彈，今年5月美軍媒體還曝光B-1B轟炸機在關島裝填AGM-158「聯合防區外空地飛彈」的照片，因此不同於一般的飛行訓練，這次B-1B轟炸機返回美國，很可能攜帶實彈返回。

有專家分析，美軍可能利用這個機會演練對地、對海攻擊，這個航線很可能就是一次進入發射陣位、實施模擬攻擊然後脫離的典型航線。值得注意的是，AGM-158基本型射程約400公里，而B-1B轟炸機這次應答訊號的消失點，距離中國恰好在此範圍內，不排除這次飛行進行相關演練的可能性。

相關連結：

Yesterday:

USAF B-1Bs RUDDY11 & 12 departed Andersen AFB, Guam for Ellsworth AFB, South Dakota following a temporary Bomber Task Force deployment. RUDDY11 flew into the East China Sea & Sea of Japan before joining with RUDDY12 for the return trip home. pic.twitter.com/2F1sxryLqn — Aircraft Spots （@AircraftSpots） August 18, 2020

「飛機守望」（Aircraft Spots）18日發布消息顯示，美國空軍2架B-1B轟炸機17日從關島起飛返回美國本土基地，其中1架卻逼近中國劃設的東海防空識別區。（圖擷取自飛機守望推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法