T恤字樣涉侮辱賀錦麗 亞馬遜下架性別歧視商品

亞馬遜網站日前出現多款印有侮辱性字眼的T恤，被認為是針對民主黨副總統候選人賀錦麗的女性身份。（圖擷自推特）

2020-08-20 15:43:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選選戰白熱化，近期有推特用戶發現電商平台亞馬遜（Amazon）的網站上，出現針對民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的侮辱性字眼商品，引發熱議後亞馬遜隨即將商品下架。

綜合外媒報導，亞馬遜購物網站上，近日被發現販售多款印有「Joe and the H*e」等字樣的T恤，歧視性的字眼涉嫌針對賀錦麗女性候選人的身份，多名網友共同呼籲亞馬遜撤下商品，平台也在19日證實已全數下架。

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阿肯色州律師艾德華（Demetria Edwards）18日致信亞馬遜表示，相關商品涉及「種族主義、性別歧視並具有冒犯性」，「試圖貶低、詆毀拜登和賀錦麗」，呼籲亞馬遜撤下相關商品。艾德華隨後表示，自己未收到亞馬遜直接回應。

亞馬遜發言人19日聲明表示，已將所有違反銷售規則的商品下架，並強調，賣家必須遵守平台的銷售規範，否則最嚴重可能被刪除帳號。

近期美國右翼人士指稱，賀錦麗利用不當手法換取政治地位，更暗示賀錦麗與男性政客有不正常關係，隨後「Joe and the H*e」等侮辱性字樣被網友製作為迷因圖（meme）或相關商品在社群網站流傳。

亞馬遜19日已將相關商品全數下架。（圖擷自亞馬遜網站）

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