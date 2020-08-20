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    「太極宗師」馬保國復出！慘遭袈裟老衲「如來神掌」狠打臉

    馬保國（右）和袈裟老衲（左）在台上進行表演賽。（圖擷自微博）

    馬保國（右）和袈裟老衲（左）在台上進行表演賽。（圖擷自微博）

    2020-08-20 12:20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕「混元形意太極」掌門人馬保國先前上擂台，30秒慘遭業餘拳手3度KO，甚至昏迷不醒送醫，引發各界熱議。馬保國近日重出江湖，參加一間武術館的開幕活動，與一名袈裟老衲進行表演賽，馬保國原想展示「接化發」絕技，沒想到反被老衲的「如來神掌」打了好幾下臉，中國網友看到影片後，紛紛笑說「改走娛樂圈了？」

    綜合中媒報導，馬保國18日出席某家武館的開幕活動，他上台表演混元形意太極的「接化發」絕技，還特別放慢速度，稱是要讓觀眾了解中國武術的博大精深。

    接著，馬保國表示，要用實戰來展示「接化發」絕技，和一名穿著袈裟的老衲交手，馬保國一開始就往老衲的臉上打了好幾下，沒想到袈裟老衲雖看似柔弱，但也不是省油的燈，被馬保國打臉幾下之後，便馬上用「如來神掌」往馬保國臉上回擊，二人來來回回，不分軒輊。

    在表演賽結束之後，馬保國拿起麥克風說，比武切磋，點到為止，傳統功夫若真動手，是要傷人的。馬保國還說，中國傳統功夫有民族精神，內功歷史有5000多年，內練可以健身，外練可以搏擊，「最重要的是，有陰陽太極的原理，這個問題比較複雜，我在這講不清楚！」

    相關影片在網路上流傳之後，中國網友毫不留情嘲笑馬保國「太陽馬戲團都倒了，他還營業呢！」、「臉皮的厚度不可思議呀！」、「改走娛樂圈了？」、「臉皮厚度不可思議」，也有不少中國網友罵他「騙吃騙喝的一個江湖老騙子」、「人不要臉天下無敵」、「假大師還在表演喔？」

    袈裟老衲（左）使出如來神掌反擊馬保國（右）。（圖擷自微博）

    袈裟老衲（左）使出如來神掌反擊馬保國（右）。（圖擷自微博）

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