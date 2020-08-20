美國務院正式通知港府 中止逃犯引渡協議

2020-08-20 01:27:02

〔中央社〕美國國務院今天表示，為了反映美國對北京施行「港區國安法」的深度關切，美方已正式通知港府將中止與香港的3項協議，包含移交逃犯及移交判刑人協定。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發聲明表示，中共採取激烈手段，侵蝕其在「中英聯合聲明」中允諾英國與香港人民的50年高度自治。總統川普對此已表明，美國將視香港為「一國一制」，並對損害香港人民自由的人士採取行動。

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歐塔加斯指出，依據川普7月14日頒布的行政命令，美國國務院今天通知香港當局，將中止與香港的3項協議，這些協議涉及逃犯移交、被判刑人移交，及國際船舶營運收入互惠免稅待遇等。

歐塔加斯強調：「上述措施顯示，美方對北京實施國安法的決定深感關切，這部法律破壞香港人民的自由。」

美國與香港分別於1996年及1997年簽署「移交逃犯協定」與「移交被判刑人協定」。根據協定條文，只要任一簽署方通知要中止協定，協定將分別在對方收到通知的6個月及3個月後失效。

備受爭議的「港區國安法」6月30日生效，規範分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，及勾結外國或境外勢力危害國家安全等4項罪名，最重可判處無期徒刑；第38條明訂，不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在管轄範圍內，讓其他國籍人士也人人自危。

香港警方7月底隨即依涉嫌違反國安法，正式通緝6名逃往海外「亂港分子」，包括香港眾志前常委羅冠聰、獨立聯盟前召集人陳家駒、英國駐香港總領事館前職員鄭文傑，及美國籍的華府遊說組織「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民等。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本月10日接受媒體訪問就曾批評，已經至少有2位美國公民因為「港區國安法」遭到鎖定，川普政府正在評估一系列可能作為，要讓北京知道若不善待美國人民、竊取智慧財產權及威脅世界各地人們，「美國不會袖手旁觀」。

除了美國之外，目前英國、德國、法國、澳洲、紐西蘭及加拿大等國，也已中止與香港引渡協定。（編輯：楊昭彥）

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