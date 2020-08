拜登獲民主黨正式提名 「香炸魷魚圈」亂入搶鏡被喊凍蒜

2020-08-20 00:44:12

〔編譯張沛元/綜合報導〕美國民主黨全國黨代表大會在第二晚18日正式提名前副總統拜登(Joe Biden)參選總統,但羅德島州的官方開味菜「香炸魷魚圈(calamari)」竟趁機亂入搶鏡,不但大出鋒頭,甚至還被喊凍蒜。

民主黨全代會因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情而改為線上形式,原應在會場上逐州唱名宣布拜登的黨代表票數跨越提名門檻的過程,改為各州與屬地透過30秒的影片展現對拜登的支持;大多數州都藉機自我宣傳,甚至與該州地標同框,像是阿拉巴馬州的影片的背景,就是美國民權運動史上「血腥星期天」(Bloody Sunday)案發地點埃德蒙.佩特斯橋(Edmund Pettus Bridge);田納西州的影片則提及該州在讓美國憲法第19修正案被正式被納入上所扮演的關鍵角色。

但最奇葩與令人難忘的各州挺拜片段,莫過於羅德島州州眾議員、該州民主黨黨部主席麥克納瑪拉(Joseph M. McNamara)拍攝的影片。曾力主讓香炸魷魚圈獲得州議會認可的麥克納瑪拉,在海灘上宣布羅德島州的35張黨代表票有34票支持拜登之前,竟講了一大段話推銷香炸魷魚圈。

麥克納瑪拉說,武肺疫情重創別名海洋州的羅德島州的餐廳與漁業,但拜州長雷蒙多(Gina Raimondo)的計畫之賜,羅德島州漁民得以將漁獲直接賣給大眾,「本州的開胃菜,香炸魷魚圈,現在在全美50州都吃得到」。

麥克納瑪拉身旁站著一名身穿黑色廚師服還戴著口罩的廚師,廚師手上端著的正是一大盤以大蒜、香菜與切片甜椒調味的香炸魷魚圈。

美食當前讓全代會正牌男主角拜登頓時黯然失色,有人笑稱,應讓香炸魷魚圈取代前總統歐巴馬成為全代會第3天的主講人。《紐約時報》文化新聞記者伊茲克夫(Dave Itzkoff)就在推特上說,香炸魷魚圈剛拿下明晚(19日)的主講人時段;HBO主持人華格納(Alex Wagner)則更誇張:「我的天,羅德島州的香炸魷魚圈凍蒜」。

民主黨全代會正式提名拜登逐州唱名影片(羅德島州片段自24:13起)

The calamari just got the keynote slot for tomorrow night