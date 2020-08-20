拜登獲民主黨正式提名 「香炸魷魚圈」亂入搶鏡被喊凍蒜

美國羅德島州民主黨黨部主席麥克納瑪拉（左）趁全代會逐州提名拜登參選總統之際，公然幫該州的官方開胃菜「香炸魷魚圈」大打廣告。（美聯社）

2020-08-20 00:44:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨全國黨代表大會在第二晚18日正式提名前副總統拜登（Joe Biden）參選總統，但羅德島州的官方開味菜「香炸魷魚圈（calamari）」竟趁機亂入搶鏡，不但大出鋒頭，甚至還被喊凍蒜。

民主黨全代會因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而改為線上形式，原應在會場上逐州唱名宣布拜登的黨代表票數跨越提名門檻的過程，改為各州與屬地透過30秒的影片展現對拜登的支持；大多數州都藉機自我宣傳，甚至與該州地標同框，像是阿拉巴馬州的影片的背景，就是美國民權運動史上「血腥星期天」（Bloody Sunday）案發地點埃德蒙．佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）；田納西州的影片則提及該州在讓美國憲法第19修正案被正式被納入上所扮演的關鍵角色。

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但最奇葩與令人難忘的各州挺拜片段，莫過於羅德島州州眾議員、該州民主黨黨部主席麥克納瑪拉（Joseph M. McNamara）拍攝的影片。曾力主讓香炸魷魚圈獲得州議會認可的麥克納瑪拉，在海灘上宣布羅德島州的35張黨代表票有34票支持拜登之前，竟講了一大段話推銷香炸魷魚圈。

麥克納瑪拉說，武肺疫情重創別名海洋州的羅德島州的餐廳與漁業，但拜州長雷蒙多（Gina Raimondo）的計畫之賜，羅德島州漁民得以將漁獲直接賣給大眾，「本州的開胃菜，香炸魷魚圈，現在在全美50州都吃得到」。

麥克納瑪拉身旁站著一名身穿黑色廚師服還戴著口罩的廚師，廚師手上端著的正是一大盤以大蒜、香菜與切片甜椒調味的香炸魷魚圈。

美食當前讓全代會正牌男主角拜登頓時黯然失色，有人笑稱，應讓香炸魷魚圈取代前總統歐巴馬成為全代會第3天的主講人。《紐約時報》文化新聞記者伊茲克夫（Dave Itzkoff）就在推特上說，香炸魷魚圈剛拿下明晚（19日）的主講人時段；HBO主持人華格納（Alex Wagner）則更誇張：「我的天，羅德島州的香炸魷魚圈凍蒜」。

民主黨全代會正式提名拜登逐州唱名影片（羅德島州片段自24:13起）

The calamari just got the keynote slot for tomorrow night — Dave Itzkoff （@ditzkoff） August 19, 2020

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