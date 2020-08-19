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    武漢肺炎》38億次！臉書疫情假訊息瀏覽量高 是可信網站4倍

    最新報告指出，臉書上的錯誤健康資訊去年估計至少被瀏覽了38億次。圖為示意圖。（路透檔案照）

    最新報告指出，臉書上的錯誤健康資訊去年估計至少被瀏覽了38億次。圖為示意圖。（路透檔案照）

    2020-08-20 00:26:21

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，與疫情相關的虛假、錯誤訊息被大肆在臉書（Facebook）上傳播，最新報告指出，臉書上的錯誤健康資訊去年估計至少被瀏覽了38億次，是世界衛生組織（WHO）等可信衛生機構網站瀏覽次數的4倍。

    國際非營利組織「全球起動」（AVAAZ）19日公開最新分析報告「臉書的演算法：最主要的公衛威脅」（Facebook's Algorithm:A Major Threat to Public Health）指出，錯誤的健康資訊在去年至少被瀏覽了38億次，臉書上的錯誤健康資訊的瀏覽次數在武漢肺炎開始流行後，於今年4月達到高峰，大約有4.6億次瀏覽。

    瀏覽次數前10名的錯誤健康資訊的總瀏覽數，是瀏覽次數前10名的可信衛生機構內容的4倍，可信衛生機構包含世界衛生組織與各國官方衛生機構。而臉書所有錯誤的健康資訊中，僅有16%被標上了臉書的警告。

    報告分析錯誤衛生資訊背後的政治立場，發現多達25.6%的假消息背後是極右派主義者、9.8%來自立場偏右的網站、2.4%來自極左派、1.2%來自偏左派，但有多達61%的假消息難以分辨背後的立場。

    「全球起動」建議臉書應透過「更正紀錄」，提供所有曾經閱讀過假消息的用戶，獨立的事實查核，將民眾對錯誤消息的平均信任度降低約50%，並「修正演算法」，調低假消息貼文的評分，能讓假消息的瀏覽次數降低約80%，彌補放過假消息帶來的傷害。

    根據《路透》報導，臉書發言人回應，「全球起動」的發現並未反映出他們為了防止假消息在臉書散播，已經開始落實的措施，今年4月到6月，臉書全球的事實查核人員，已經替9.8億條武漢肺炎錯誤訊息貼上警告標示、移除700萬條可能會導致傷害的內容，並且將20億試圖獲得武漢肺炎相關資訊的用戶，引導至官方衛生機構的網頁。

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