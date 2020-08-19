軍武新知》因應中俄威脅 美著手研發第6代艦載機

波音提出的第6代艦載機概念圖，扁平沒垂尾翼成了各廠在設計未來戰機的共識。（圖片取自波音公司官網）

2020-08-19 20:35:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍最新式的F-35C艦載戰機陸續在航空母艦上服役，未來至少30多年將是美國海軍航空兵主力。但隨著科技與戰爭形態的快速變化，美方已經悄悄著手研製近20年來第一款新型艦載機！

據《美國海軍研究學會新聞》（USNI News）18日報導，美國海軍已針對「下世代空優戰機」（Next Generation Air Dominance, NGAD）項目，成立了專案辦公室，與業者進行初步討論。這項專案耗資數十億美元，打算從2030年代起，逐步取代F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）和EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。未來美方將迅速研發新型載人戰機，以研發航艦航空聯隊的作戰範圍，賦予核動力航母艦隊新意義。

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六代戰機採無人駕駛？雷射武器？不燃油？

報導中說，五角大廈為了致力因應中國與俄羅斯在印太戰區的威脅，正嘗試轉採新防禦戰略，第六代艦載機將體現這種作戰思維。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）透露，F-35的作戰半徑為700海里，美國海軍希望打造出作戰半徑達1000海里的新戰機。他指出，新一代艦載機仍有駕駛，並將融入許多F-35C戰機所具備的性能。不過，它的應用技術將會升級，航程也會加長，並納入更多自動化作戰行動。

柯拉克指出，駕駛在操作新世代戰機時，比F-35更像在操控一台飛行電腦。此外，他透露，雖然海軍預定在2030年代「超級大黃蜂」壽終正寢時部署新戰機，但由於它們很可能比原先預期的更快達到最大飛行時數，因此海軍會設法加速研發。

另有一種看法認為，美軍第六代艦載戰機上還有其他突破性的科技變革，比如雷射武器，戰機會用雷射來攻擊，或是抵禦來襲的飛彈，引擎所用的燃料可能也會不同，從現行的航空汽油改成天然氣或是液態氫，以符合環保標準，不過這些都屬於猜測，具體成果還要等到原型機問世後才能確認。

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