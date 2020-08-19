杜魯道暫停國會議程 挨轟逃避調查

加拿大總理18日任命新財長的同時宣布國會休會，被批評是逃避調查。（法新社）

2020-08-19 16:09:50

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前捲入利益衝突醜聞，同樣捲入事件的前財政部長宣布辭職下台，杜魯道18日任命新財長的同時，也宣布國會休會，此舉被批評是影響議會調查。

綜合外媒報導，杜魯道18日要求總督帕耶特（Julie Payette）提前結束國會議程，並宣布將在9月23日復會時，發表新的施政報告。杜魯道在記者會上表示，8個月前發表施政報告時，並沒有提到疫情，更沒有想到國家會面臨現在這個狀況。杜魯道強調，政府需要重新設定施政方向，向議會提交新計畫，以實現經濟重建。

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與杜魯道家族關係密切的慈善組織「WE Charity」日前獲得政府鉅額補助款，杜魯道因此面臨調查，前財政部長莫諾（Bill Morneau）也捲入醜聞事件，17日宣布辭職。休會將會使所有國會活動停擺，其中也包括杜魯道涉及的利益道德衝突調查，在野黨紛紛質疑杜魯道現階段暫停議程的決定。

保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）推文表示，加拿大人正面臨衛生健康和財務危機，同時杜魯道政府卻忙著應對醜聞，杜魯道更斷了自己的左右手，以保住自己的地位。新民主黨黨魁辛格（Jagmeet Singh）也推文指出，在疫情大流行、經濟危機等綜合情況下，強行結束議會是錯誤的選擇。

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