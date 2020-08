武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情重創全球經濟。英國政府自3日起實施「吃外食救經濟」政策。(路透)

2020-08-19 14:47:23

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情重創全球經濟。英國政府自3日起實施「吃外食救經濟」(Eat out to help out)政策。據財政部最新數據顯示,頭兩週內使用者已超過3500萬次。財政大臣薩納克(Rishi Sunak)表示,這數字已超過英國一半以上人口。

綜合外媒報導,為鼓勵民眾支持餐旅業,英國政府推出此一政策,8月的每週一至週三,消費者於餐廳、酒吧及咖啡館用餐,享有5折優惠,每人上限10英鎊,但不適用酒精飲料與外賣。至於可使用折扣次數、包含兒童在內的人數等並無限制。

報導指出,薩納克表示,光是前兩週店家至少就提供3500份餐點,相當於英國一半以上人口參與,力挺當地餐旅業者,且為了重建得更好,必須盡可能保護許多就業機會。

報導提到,目前已有超過8.5萬間餐廳加入「吃外食救經濟」,根據餐廳預訂網站統計,與去年同期相比,餐廳來客率平均提升27%。

