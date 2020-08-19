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    驚！中國中科院警告：青藏高原冰磧湖潰決風險激增

    中國專家警告隨著全球暖化加劇及強降雨頻發，青藏高原極有可能再次發生冰湖潰決洪水災害。（歐新社）

    中國專家警告隨著全球暖化加劇及強降雨頻發，青藏高原極有可能再次發生冰湖潰決洪水災害。（歐新社）

    2020-08-19 10:42:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今年6月西藏嘉黎縣尼屋鄉境內的冰磧湖「吉翁措」（Chung Chu）冰磧湖潰決，大量湖水沖向下游，造成當地不小損失，有中國專家到現場視察後，認為隨著全球暖化加劇，青藏高原極有可能再次發生冰湖潰決洪水災害。

    《中國科學報》報導，6月25日西藏嘉黎縣尼屋鄉境內的冰磧湖「吉翁措」潰決，對當地建築造成不小破壞，中國中科院西北生態環境資源研究院獲悉後，先從衛星畫面分析，發現早在6月21日衛星就拍到有大量冰、雪、岩崩體崩落冰湖，即能提早發出預警。

    隨後派出專家團隊前往現場勘查，潰決後約有700萬立方公尺的冰湖水沖往下游，淹沒或沖毀農田達382.43畝，43.9公里道路、6鋼架橋、1吊橋被毀，多處建築物仍處於高風險狀態，還有1處已投資840萬人民幣（約新台幣3561.4萬）工程進度45%的景區全被淹沒。

    中科院西北生態環境資源研究院王世金博士表示，隨著氣候變暖加劇、極端強降雨增加，激發了冰湖潰決事件的發生，警告「在一定外因作用下，青藏高原極有可能再次發生潰決洪水災害。」

    王世金強調，青藏高原冰湖潰決機率正在增加，其中，喜馬拉雅山、念青唐古拉山中東段冰湖潰決概率是其他區域的3倍，團隊已針對冰湖潰決災害風險問題的研究成果發表期刊。

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