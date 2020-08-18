促中克制釣魚台周邊活動 日防相：必要時出動自衛隊

日本防衛相河野太郎今天與中國駐日大使孔鉉佑會談，要求中方克制在釣魚台周邊海域的活動。（取自產經新聞）

2020-08-18 22:42:35

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本防衛相河野太郎今天向中國駐日大使孔鉉佑表示，日本對於中國在日本周邊海空域和南海的的動向抱有強烈的擔憂，並要求中方克制。河野還強調「若有必要，自衛隊將和海上保安廳合作，切實採取行動」。

日本共同社報導，這項會談是由中方提出，孔鉉佑今天上午前往日本防衛省拜會河野，雙方會談約40分鐘。報導指出，河野表示，正因為存有擔憂，所以才需要溝通。

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中國海警船從4月起連續在釣魚台周邊海域航行111天，並多次進入日本領海，雙方緊張狀態仍在持續。尤其是中方在8月16日解除捕漁禁令後，日本也繃緊神經，擔心中國漁船大量湧入，增加雙方在該海域發生衝突的風險性。

日本自民黨保守派議員由副幹事長稻田朋美和參議員山田宏領銜，17日成立「尖閣諸島（釣魚台列嶼）調查．開發促進會」，擬於下次的國會推動立法，強化釣魚台管理。一般認為這是保守派勢力向日本施壓，希望政府對中國採取更強硬的態度。

河野今天和孔鉉佑見面時，即表達希望中方克制在釣魚台周邊的活動，並明確表示，若有必要，自衛隊將和海上保安廳合作，切實採取行動。他也對香港國安法的實施，向孔鉉佑表達了日方「重大關切」的態度。

另外據每日新聞報導，日本海上自衛隊為了確保飛彈防衛的需要人力，將增員2000名以上自衛官，目前海自的編制為4萬3000人，未來數年內將增至4萬5000人。

報導指出，海自應對北韓飛彈和中國海洋活動，已經出現慢性的人手不足問題，擴編的海上自衛官將部署於攔截飛彈的神盾艦，或是負責牽制他國船艦的潛艦上，政府相關人士表示，希望解除預算與編制的限制，強化日本的防衛力。

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