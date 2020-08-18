為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本喪葬費用最昂貴 南非居全球第4

    一項研究調查顯示，南非喪葬費用居全球第4，排名第1的是日本。圖為南非葬儀館倉庫。（法新社檔案照）

    一項研究調查顯示，南非喪葬費用居全球第4，排名第1的是日本。圖為南非葬儀館倉庫。（法新社檔案照）

    2020-08-18 21:25:14

    〔中央社〕一項研究調查顯示，南非喪葬費用是年平均工資的13%，居全球第4，排名第1的是日本，占年平均工資的68%。

    總公司位於英國的生命陽光（SunLife Ltd）生命業務總監柯爾（Justin Cole）指出，全球各國影響身後事費用的因素包括傳統文化的期待、整體生活成本以及不同國家不同喪葬費用的成本。這項研究希望瞭解喪葬費用對一般家庭生活的影響程度。

    南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述柯爾說：「不幸的是，對我們或者是對我們的家庭與朋友而言，死亡無法避免地必須付出一些金錢代價：土葬或火葬，當然還包括葬禮。無論生活在地球的哪個角落，這都是無法避免的命運：死亡的代價。」

    根據收集到的可使用數據顯示，世界各地平均喪葬費用約為一個人年薪的10%。南非的平均喪葬費用是南非幣2萬6875元（約新台幣4萬5000元），占平均工資的13%，在全球排名第4。

    排名第1的是日本，占平均工資的68%；其次是中國和德國。前10名還包括荷蘭、英國、紐西蘭、美國、葡萄牙和克羅埃西亞。

    研究發現，德國的喪葬費用占總工資的16%，是歐洲最昂貴的國家，但仍遠低於亞洲國家的日本與中國。不過並非每個亞洲國家的喪葬費用都很高，例如印度僅占年平均工資的2%。

    10大喪葬費用最便宜國家的前4名，除印度外還有俄羅斯的1.3%、波蘭的2.3%和丹麥的2.4%。其他6國則為匈牙利、哥倫比亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、捷克和巴西。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例
    2020-07-25 11:22

    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例
    疫情佈三大洲 全球3億學生停課
    2020-03-06 05:30

    疫情佈三大洲 全球3億學生停課
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    韓確診數衝破６千 南非出現首例
    2020-03-06 05:30

    韓確診數衝破６千 南非出現首例
    橄欖球》世界盃開賽第2天 日本爆冷門擊敗南非 （影音）
    2015-09-20 09:10

    橄欖球》世界盃開賽第2天 日本爆冷門擊敗南非 （影音）
    日保守派作家支持種族隔離！ 南非大使寫信抗議
    2015-02-16 23:25

    日保守派作家支持種族隔離！ 南非大使寫信抗議
    國際今日熱門
    2020-08-17 23:23

    NHK報導嘉農甲子園奇蹟！ 謝長廷：為台日棒球淵源做註解

    2020-08-17 22:33

    墓園監視器驚見「白色人影」 媽媽淚崩：2歲女兒回來了

    2020-08-17 22:02

    武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援

    2020-08-17 22:34

    批美國政客找藉口打壓 中國外交部：其實要置TikTok於死地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播