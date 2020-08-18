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    德國冰淇淋新口味標榜「無糖零熱量」 網笑喊：台灣也有！

    德國在台協會近來與網友分享，德國有間冰淇淋店推出一款「無糖、無麩質、全素又零熱量」的新口味，在網路上引起熱議。讓網友紛紛會心一笑直呼，這款冰在台灣叫做清冰！（圖擷取自臉書＿German Culture & More）

    德國在台協會近來與網友分享，德國有間冰淇淋店推出一款「無糖、無麩質、全素又零熱量」的新口味，在網路上引起熱議。讓網友紛紛會心一笑直呼，這款冰在台灣叫做清冰！（圖擷取自臉書＿German Culture & More）

    2020-08-19 00:25:04

    〔即時新聞／綜合報導〕德國在台協會近來與網友分享，德國有間冰淇淋店推出一款「無糖、無麩質、全素又零熱量」的新口味，在網路上引起熱議。如此「德式幽默」也讓網友紛紛會心一笑，直呼可能冰淇淋店快被這種提出不合理要求的客人搞瘋了吧？還有網友指出，這款冰在台灣叫做清冰！

    「German Institute Taipei 德國在台協會」日前在臉書粉專分享臉書專頁「German Culture & More（更多的德國文化）」的貼文。該貼文附圖中指出，德國有間販售冰淇淋的店中，推出一款新口味的「冰淇淋」，標榜「本店的新口味：無糖，無蛋，無乳糖，無麩質，全素，無卡路里的冰淇淋！」，看板上還不忘附上友善親切的微笑，而該新款冰淇淋，其實就是「冰塊」。

    對此，德國在台協會小編註解指出，「（德式幽默...）」貼文一出，網友紛紛會心一笑，「可能冰淇淋店快被這種客人搞瘋了吧」、「最可愛的德式幽默」、「冰塊，台灣叫清冰」、「我上個月點了一次無料無糖漿的清冰，店家跟我確定三次」；還有網友指出，在檳榔攤也可以買到類似的產品「結冰水」。

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