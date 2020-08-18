成「慈善醜聞」代罪羔羊 加拿大財政部長主動請辭

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）於當地時間17日宣布辭去財政部長一職，同時也辭去國會議員的職務。（美聯社）

2020-08-18 23:22:32

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）於當地時間17日宣布辭去財政部長一職，同時也辭去國會議員的職務，表示自己不再適任此職務；據傳其辭職原因，是因為他和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）不和以及慈善案醜聞纏身，但上述傳聞皆被莫諾本人否認。

綜合外媒報導，莫諾自從捲入慈善組織「WE Charity」的利益衝突醜聞後，就一直是反對黨的攻擊目標，保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）甚至放話，若莫諾不主動請辭的話，將會透過不信任案投票的方式逼迫政府下台。而今對於莫諾辭職的消息，謝爾表示，此舉是將財政部長當成政府的代罪羔羊，好讓總理得救。

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在今年6月的WE Charity慈善募款活動後，莫諾被揭忘記歸還WE Charity代付的4.1萬加元（約新台幣91萬）旅行費用，而杜魯道也因母親和弟弟多年來為WE Charity演講收了數十萬加元，妻子有份主持WE Charity製作的播客節目，而跟此機構存在利益衝突。

自杜魯道2015年首次當選加拿大總理以來，莫諾擔任財政部長一職已5年的時間，此次離去後，據他本人表示希望未來能夠轉任經濟合作暨發展組織（OECD）祕書長的工作，此規劃也受到了杜魯道的支持。

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