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    丹麥環保人士抗議 迫日產5500桶石油平台暫停生產

    今日有四名抗議者游過丹麥北海，占據一座石油開採平台，對石油開採業者與丹麥政府進行抗議活動。（路透）

    今日有四名抗議者游過丹麥北海，占據一座石油開採平台，對石油開採業者與丹麥政府進行抗議活動。（路透）

    2020-08-18 23:37:40

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥北海海域今（18）日有4名環境活動人士占據石油開採平台，對石油開採業者與政府進行抗議，要求停止在北海開採石油，此次抗議活動使得此平台暫時停止了一天高達5500桶石油的生產。

    《路透》報導，由於安全法規禁止船隻進入此區，4名綠色和平組織（Greenpeace）的抗議人士，從彩虹勇士號跳下水，游了500公尺抵達法國公司道達爾（Total）的無人石油平台，使得此平台暫時停止了一天高達5500桶石油的生產。

    丹麥是非常積極投入對抗氣候變遷的國家之一，首都哥本哈根期望於2025年成為世界上第一個碳平衡城市。但是丹麥北海的石油生產計劃將會持續到2050年，雖然屆時北歐國家皆希望達到碳平衡，但若探勘行為獲得許可，石油可能還是會在2050年後持續生產。

    其中一位抗議人士瑪麗（Ida Marie）表示，「我們今天和平地占領這座石油平台，是為了是告訴政府領導者，如果不停止探勘石油與天然氣資源，他們就不配稱自己為環保先驅。」

    道達爾從2018年開始，已在丹麥北海購買了15座油田，丹麥政府正在就是否要進行油田招標政策重新權衡。

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