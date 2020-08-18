嗆F-16V贏不了殲20 《環時》：台灣習慣對美製武器誇大其詞

美國近日對台軍售66架F-16V戰機（見圖），預計將在2026年前完成交機，引起中國政府跳腳痛批。（資料照，法新社）

2020-08-18 21:32:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日對台軍售66架F-16V戰機，預計在2026年前完成交機，引起中國政府跳腳痛批；對此，中國官媒《環球時報》今（18）日指稱，「台灣對台軍購買的美製武器裝備性能，歷來有誇大其詞的習慣」。

綜合媒體報導，《環時》今發布「台媒好大的口氣：F16V不見得會屈居殲20下風」一文，內容引述中國一位不具名「軍事專家」表示，「部分台灣媒體在『台獨』勢力的驅使下，對台軍購買的美製武器裝備性能，歷來有誇大其詞的習慣」。

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不知名軍事專家指稱，「F-16V作為傳統四代機，並不具備隱形戰機性能，無論再怎麼進行升級改造，其氣動佈局也不可能達到第五代隱形戰鬥機的水平。從綜合性能看，F-16V連解放軍已經列裝的殲-10C都比不了，更不用說具有代差優勢的隱形戰機殲-20了」。

這位中國軍事專家還說：「台軍這次獲得的美製機載武器，並沒有什麼突破性提高。無論是『魚叉』反艦導彈，還是所謂的美製攻擊彈藥，射程都相對有限，無法實現防空火力圈外打擊。而解放軍經過多年的發展，已經牢牢掌握了台海制空權，F-16V在戰時只有兩種命運——要麼被摧毀在地面上，要麼一起飛就會被發現、鎖定、擊落。」

針對F-16V與解放軍殲20抗衡的議題，國防部長嚴德發去年9月在立院備詢就曾指出，「我們飛行員戰績高超，一對一沒問題，我們絕對把它（殲20）打掉」；而時任空軍參謀長劉任遠在場也說，兩者的性能在伯仲之間，殲20匿蹤能力會好一點，但一對一空戰機率不高，都是視距外作戰，F-16V擁AESA雷達，有視距外的優勢。

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