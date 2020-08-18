台海軍情》美軍證實軍艦前往東海軍演 睽違2個月再次航行台海

今天傳出美軍海軍的伯克級神盾飛彈驅逐艦馬斯廷號（前）行經台灣海峽，由北向南航行，對此美軍發出新聞稿證實這項消息。（路透）

2020-08-18 18:19:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月18日）傳出美軍海軍的伯克級神盾飛彈驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）行經台灣海峽，由北向南航行，對此美軍在今天也證實這項消息，指出馬斯廷號與日本海上自衛隊秋月級驅逐艦涼月號8月15日在東海舉行綜合演習。

馬斯廷號隸屬美國第七艦隊第15驅逐艦戰隊（Destroyer Squadron 15），以日本橫須賀海軍基地為母港，根據美國第七艦隊今日公布的訊息，馬斯廷號日前隨著雷根號航空母艦打擊群進入南海，但在本月15日趕往東海，和日本海上自衛隊秋月級護衛艦涼月號進行海上操演。

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海軍第7艦隊發出新聞稿指出，馬斯廷號（USS Mustin, DDG-89）與涼月號（JS Suzutsuki, DD 117）的共同演習，是今年美國海軍與日本海自諸多類似的聯合演習之一，也凸顯兩國結盟60年歷久彌堅；演習期間兩艦一起執行任務與訓練，實施聯合直升機任務、多領域戰術訓練，以及通聯與編隊演習。相關訓練強化聯合整合作業，以支持促進和平穩定的國際規範。

國防部發言人史順文今日（18日）曾表示不評論，但強調台海周邊海空域動態，國軍都有掌握；而此次也是美國軍艦睽違2個多月後，再度到台海航行。

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