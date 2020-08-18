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    川普稱紐國病例大增「可怕」 阿爾登回酸：無法與美相提並論

    美國總統川普表示，紐西蘭正面臨可怕的病例增長，被紐西蘭總理阿爾登嚴正駁斥，反指該國單日新增數量，與美國的數萬沒得比。（法新社）

    美國總統川普表示，紐西蘭正面臨可怕的病例增長，被紐西蘭總理阿爾登嚴正駁斥，反指該國單日新增數量，與美國的數萬沒得比。（法新社）

    2020-08-18 17:01:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，美國累計逾540萬人確診、17萬人死亡。防疫模範生紐西蘭累計近1300人確診、22人死亡，不過近日病例數有點微幅增加的跡象，約落在個位數、雙位數間徘徊。美國總統川普（Donald Trump）表示，紐西蘭正面臨可怕的病例增長，被紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）嚴正駁斥，反指該國單日新增數量，無法與美國相提並論。

    綜合外媒報導，川普週一於明尼蘇達造勢活動上，談到部分國家出現新一波疫情時，詢問「你們知道紐西蘭發生什麼事嗎？」並指媒體頻頻報導「他們戰勝疫情」，但問題是紐國病例數大幅增長，「這蠻可怕的，我們不想要那樣」。

    報導指出，阿爾登回應，任何關注疫情的人，輕易就能看出，紐西蘭單日新增9人確診，無法與「美國的數以萬計」及其他多數國家相比。對於川普的發言，她反駁「顯然這是錯誤的」，同時強調紐西蘭依舊是全球抗疫表現最優秀的國家之一，並致力於維持良好狀態。

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