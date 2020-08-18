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    獨立日前夕 阿富汗首都遭數枚火箭轟炸

    8月19日是阿富汗獨立紀念日。（法新社）

    8月19日是阿富汗獨立紀念日。（法新社）

    2020-08-18 14:06:32

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾傳出遭多枚火箭攻擊，範圍甚至逼近主要外交地區，詳細情況有待進一步釐清。

    《路透》報導，阿富汗內政部發言人指出，今日有兩輛載具向喀布爾發射數枚火箭。另據目擊證人說法，城市內的外交特區也遭受波及。

    報導指出，人員傷亡情況以及由誰發動攻擊等資訊目前仍無法得知，由於今日是阿富汗獨立日前夕及美國終結19年阿富汗戰爭撤兵之際，時機相當敏感。

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