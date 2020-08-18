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    是誰？ 川普：我明天將赦免一個「非常重要重要的人」

    美國川普預告，他將於明天赦免「一個非常非常重要的人」。（歐新社）

    美國川普預告，他將於明天赦免「一個非常非常重要的人」。（歐新社）

    2020-08-18 10:39:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國川普在當地時間17日晚間預告，他將於週二赦免「一個非常非常重要的人」，由於川普日前曾透露對於國安局（National Security Agency）外包商前員工史諾登（Edward Snowden）抱持開放態度，不排除特赦，引發討論，不過川普已經否認，不是特赦史諾登。

    《路透》報導，美國總統川普在空軍一號表示，他將於當地時間18日發布命令，赦免一位非常非常重要的人物，不過並未透露此人是誰，他強調這個人不是史諾登或前白宮國家安全顧問弗林（Michael Flynn）。

    史諾登2013年向媒體披露美國當局秘密監控民眾的「稜鏡計畫」（PRISM），文件也在數天後由《衛報》以及《華盛頓郵報》公開，隨後史諾登被指控洩露國防、機密資料，現居俄羅斯尋求他國的庇護，史諾登則多次表示，自己希望返回美國，但前提是聯邦政府實施特赦或承諾會進行公正的審判。

    弗林則在川普開始執政的頭1個月短暫地擔任白宮國家安全顧問，2017年1月弗林受到聯邦調查局（FBI）探員詢問時，否認曾在川普政權交接過渡期見過時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak），被控作偽證，2017年12月1日弗林認罪，並且與檢察官穆勒達成認罪協議。

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