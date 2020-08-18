為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》好消息！新研究曝人類對病毒存在「強大免疫能力」

    新一批研究顯示，人類對武漢肺炎病毒存在「強大的免疫反應」。（美聯社）

    新一批研究顯示，人類對武漢肺炎病毒存在「強大的免疫反應」。（美聯社）

    2020-08-18 10:54:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲全球，俄羅斯日前宣稱已生產全球首支疫苗，惟其功效仍未受國際檢驗。最新一批研究顯示，人類對武漢肺炎病毒存在「強大的免疫反應」，即使感染者已出現輕症，該免疫反應也可保護人體免受進一步感染。

    根據《CNN》報導，近期發布的一系列早期研究報告，此前有關人體對肺炎病毒存在免疫反應的假說如今被初步證實為真，帶來寶貴的資訊，即人類將免於反覆感染之苦，且研究結果亦表明，疫苗將對人類構成保護力。

    在大流行初期，一些科學家質疑人體對肺炎病毒免疫作用的強度及持續時間，甚至有「根本不存在有效免疫反應」的聲音傳出，然而，在這批研究報告出爐後，人們似乎不再需要過度擔憂。

    在其中一份研究中，肺炎病毒入侵會活化人體內的殺手T細胞，後者刺激整個免疫系統攻擊並殺死已被病毒感染的人體細胞；另一份針對血液樣本的研究顯示，在美國某些地區，有高比例的人群（約20至50％）具有識別武漢肺炎病毒的T細胞，即便這些人從未感染過。

    美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任利普金博士（Dr. Ian Lipkin）表示，透過這些早期研究結果，人類對病毒的這場戰役終迎來希望。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》中國將首個疫苗專利給了共軍團隊
    2020-08-16 19:06

    武漢肺炎》中國將首個疫苗專利給了共軍團隊
    俄羅斯要與美國合作疫苗 美官員：連在猴子身上都不會用
    2020-08-14 08:44

    俄羅斯要與美國合作疫苗 美官員：連在猴子身上都不會用
    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落

    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落
    總統壞了！普廷臉書自PO惡搞圖 高喊：俄國正在拯救世界
    2020-08-13 18:54

    總統壞了！普廷臉書自PO惡搞圖 高喊：俄國正在拯救世界
    武漢肺炎》巴西已11名州長確診 可能與俄國合作產製疫苗
    2020-08-13 11:52

    武漢肺炎》巴西已11名州長確診 可能與俄國合作產製疫苗
    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！

    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！
    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗
    2020-08-12 19:17

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗
    與阿札爾午宴 陳建仁：充分討論疫苗研發及供應議題
    2020-08-12 14:40

    與阿札爾午宴 陳建仁：充分討論疫苗研發及供應議題
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-17 11:36

    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進

    2020-08-17 12:10

    美大選在即毒蟲也跟風 超危險毒品「川普」亂英國

    2020-08-17 14:09

    蘇丹雨季釀洪災 至少63死、逾18萬人受災

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播