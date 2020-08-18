武漢肺炎》好消息！新研究曝人類對病毒存在「強大免疫能力」

新一批研究顯示，人類對武漢肺炎病毒存在「強大的免疫反應」。（美聯社）

2020-08-18 10:54:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲全球，俄羅斯日前宣稱已生產全球首支疫苗，惟其功效仍未受國際檢驗。最新一批研究顯示，人類對武漢肺炎病毒存在「強大的免疫反應」，即使感染者已出現輕症，該免疫反應也可保護人體免受進一步感染。

根據《CNN》報導，近期發布的一系列早期研究報告，此前有關人體對肺炎病毒存在免疫反應的假說如今被初步證實為真，帶來寶貴的資訊，即人類將免於反覆感染之苦，且研究結果亦表明，疫苗將對人類構成保護力。

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在大流行初期，一些科學家質疑人體對肺炎病毒免疫作用的強度及持續時間，甚至有「根本不存在有效免疫反應」的聲音傳出，然而，在這批研究報告出爐後，人們似乎不再需要過度擔憂。

在其中一份研究中，肺炎病毒入侵會活化人體內的殺手T細胞，後者刺激整個免疫系統攻擊並殺死已被病毒感染的人體細胞；另一份針對血液樣本的研究顯示，在美國某些地區，有高比例的人群（約20至50％）具有識別武漢肺炎病毒的T細胞，即便這些人從未感染過。

美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任利普金博士（Dr. Ian Lipkin）表示，透過這些早期研究結果，人類對病毒的這場戰役終迎來希望。

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