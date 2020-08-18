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    中國鐵建集團董事長墜樓亡 正值國資委巡視引聯想

    中國鐵建集團董事長陳奮健（見圖）墜樓身亡。（圖擷取自網路）

    中國鐵建集團董事長陳奮健（見圖）墜樓身亡。（圖擷取自網路）

    2020-08-18 01:45:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國資委最近正巡視中國鐵建集團，網路卻瘋傳「中國鐵建集團董事長陳奮健墜樓身亡」，17日晚間獲公司證實。

    《中國建設傳媒網》引述中國鐵建宣傳部人員消息，確認陳奮健墜樓身亡，也證實最近國資委巡視組正在該集團巡視。陳奮健最後一次公開露面是8月13日到河北省雄安新區考察，當時還與身兼河北省委常委、副省长、雄安新區黨工委書記、管委會主任的陳剛舉行座談。

    中國鐵建前身是中國人民解放軍鐵道兵，專門承建全國各地鐵道、高速公路等大型建設，是中國最大的工程承包商之一，股票在上海、香港兩地上市。

    《自由亞洲電台》指出，上週中國國家鐵路集團才發表「高鐵大躍進」計畫，此時卻傳出鐵建集團董事長墜樓身亡，令人錯愕；截至今年4月，國鐵集團負債已高達人民幣5兆4800多億元（約合新台幣23兆2000億元），上週提出才新計畫，預計到2035年，中國全國鐵路網要達到20萬公里，其中，目前總長3.6萬公里的高鐵要增長到7萬公里，相當未來15年內要「翻一番」，比現在增加一倍，這麼大規模的建設勢必讓鐵建集團扮演重要的角色。

    目前全中國的高鐵路線只有京滬線有盈餘，其餘的路線都因載客量不足，長期處於虧損狀態，因此負債累累的國鐵此時提出的畫大餅計畫備受各界質疑。

    至於陳奮健死因目前仍成謎，由於正值國資委巡視業務，也引起外界更多聯想。

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