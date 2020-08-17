白俄羅斯民眾發起大罷工 總統訪視被轟下台

白俄羅斯大選後連日來群眾走上街頭，要求總統盧卡申柯下台。圖為抗議群眾17日在明斯克街頭包圍衛生部長Uladzimir Karanik座車。（美聯社）

2020-08-18 00:10:25

〔中央社〕白俄羅斯民眾試圖逼退總統盧卡申柯的行動一波接一波，繼昨天創紀錄大遊行後，今天有數座工廠和國營電視台的員工響應反對派發起的大罷工。魯卡申柯訪視工廠時還被轟下台。

法新社報導，據社群網站流傳的一段熱門影片，魯卡申柯來到國營明斯克輪式曳引機工廠（Minsk Wheel Tractor Plant）想要發表演說時，遭到員工對他大喊「滾蛋」！面露怒色的魯卡申柯走下台時說：「謝謝你們，我言盡於此。」

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工廠外有數百名員工和抗議人士聚集，他們揮舞反對派的紅白旗幟，要求魯卡申柯辭職。30歲的道路工人芮布金（Ilya Rybkin）表示：「我們計劃參加所有和平罷工和所有和平抗議行動…這樣政府才終於會了解，他們是和自己的人民對抗。」

明斯克曳引機廠（Minsk Tractor Works）的員工告訴法新社，他們今天有數千人參與罷工。

白俄羅斯獨立新聞網站tut.by報導，白俄羅斯鉀肥公司（Belaruskali）的員工說，他們也可能加入罷工行列。白俄羅斯是全球最大鉀肥產國之一，鉀肥也是白俄羅斯重要收入來源。

掌權已26年的魯卡申柯9日聲稱贏得總統大選，但反對派指控他靠舞弊勝出，此後白俄羅斯民眾示威抗議行動不斷，令魯卡申柯面臨越來越大壓力。

期間白俄羅斯警方暴力鎮壓示威者的消息曝光，也引發外界批評聲浪，如今更似乎已造成魯卡申柯原本擁有的國營企業基本支持群眾轉而反對他。

魯卡申柯主要競選對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）呼籲民眾持續抗議後，白俄羅斯首都明斯克（Minsk）昨天湧現超過10萬人走上街頭參加「為自由而遊行」活動，這也是境內歷來最大規模示威。

白俄羅斯國營電視台在明斯克的總部外今天也有示威者聚集。媒體報導，有600名電視台員工參與罷工。

加入示威群眾的白俄羅斯反對派高階領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）說：「我知道你們有多害怕，因為我們全都感到害怕。謝謝你們克服自身恐懼，加入大多數人的行列。」

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