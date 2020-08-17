長江5號洪水來勢洶洶 三峽大壩將迎來今年最大入庫流量

第5號長江洪水已在長江上游的四川一帶形成，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量。圖為三峽大壩。（法新社）

2020-08-17 23:59:11

〔即時新聞／綜合報導〕長江水利委員會水文局在今天（8月17日）發布，第5號長江洪水已在長江上游的四川一帶形成，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量；目前四川有2000年歷史的黃龍溪古鎮已被淹，也是金堂縣城有記錄以來第2大沱江洪峰過境。

綜合外媒報導，由於連日來四川成都一帶多次遭強降雨襲擊，今天的暴雨更使成都市內多處出現淹水情形，而第5號長江洪水更已形成；根據長江水利委員會表示，今天下午2點在重慶市中心的寸灘觀測站，已測得長江流量高達每秒5.01萬立方公尺，預計8月19日凌晨經過寸灘的洪峰水位將高於堤防安全的「保證水位」達3至4公尺。

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長江水利委員會指出，長江上游的岷江、沱江、嘉陵江等支流近期迎來大範圍暴雨，並發生超警戒洪水，涪江則發生超過保證水位的洪水；另外由於嘉陵江略陽段水位暴漲，陝西省漢中市略陽縣主城區也發生水災，超過2.8萬人緊急撤離。

由於今年長江第5號與第4號洪水間隔時間太短且峰高量大，長江水利委員會已向四川、重慶、湖北等省市水利部門發布緊急通知，要求加強水雨情監測預報，做好山洪災害和中小河流洪水的防禦工作。

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