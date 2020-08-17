為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    長江5號洪水來勢洶洶 三峽大壩將迎來今年最大入庫流量

    第5號長江洪水已在長江上游的四川一帶形成，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量。圖為三峽大壩。（法新社）

    第5號長江洪水已在長江上游的四川一帶形成，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量。圖為三峽大壩。（法新社）

    2020-08-17 23:59:11

    〔即時新聞／綜合報導〕長江水利委員會水文局在今天（8月17日）發布，第5號長江洪水已在長江上游的四川一帶形成，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量；目前四川有2000年歷史的黃龍溪古鎮已被淹，也是金堂縣城有記錄以來第2大沱江洪峰過境。

    綜合外媒報導，由於連日來四川成都一帶多次遭強降雨襲擊，今天的暴雨更使成都市內多處出現淹水情形，而第5號長江洪水更已形成；根據長江水利委員會表示，今天下午2點在重慶市中心的寸灘觀測站，已測得長江流量高達每秒5.01萬立方公尺，預計8月19日凌晨經過寸灘的洪峰水位將高於堤防安全的「保證水位」達3至4公尺。

    長江水利委員會指出，長江上游的岷江、沱江、嘉陵江等支流近期迎來大範圍暴雨，並發生超警戒洪水，涪江則發生超過保證水位的洪水；另外由於嘉陵江略陽段水位暴漲，陝西省漢中市略陽縣主城區也發生水災，超過2.8萬人緊急撤離。

    由於今年長江第5號與第4號洪水間隔時間太短且峰高量大，長江水利委員會已向四川、重慶、湖北等省市水利部門發布緊急通知，要求加強水雨情監測預報，做好山洪災害和中小河流洪水的防禦工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    四川下午迎50年一遇破紀錄洪水 已有半個城鎮滅頂
    2020-08-17 11:47

    四川下午迎50年一遇破紀錄洪水 已有半個城鎮滅頂
    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    2020-08-14 10:42

    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂

    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂
    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    暴雨狂轟長江上游至17日 洪水直奔三峽大壩蓄洪能力再受考驗
    2020-08-12 10:33

    暴雨狂轟長江上游至17日 洪水直奔三峽大壩蓄洪能力再受考驗
    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！

    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-17 01:03

    台海軍情》畫面曝光！中國兩棲裝甲車下水測試 整台沉入長江 影片

    2020-08-17 01:27

    索馬利亞首都海濱飯店遭武裝攻擊 至少5人喪命

    2020-08-17 02:51

    巴西第一夫人染武漢肺炎約半個月 陽性轉為陰性

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播