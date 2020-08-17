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    中國也有環保少女 17歲小鬥士隻身對抗氣候變遷被退學

    中國少女歐泓奕（見圖）受瑞典少女童貝里啟發，去年5月在廣西桂林市政府大樓前隻身抗議一週，卻很快被學校退學。圖為8月7日她在桂林街頭高舉氣候危機標語。（法新社）

    中國少女歐泓奕（見圖）受瑞典少女童貝里啟發，去年5月在廣西桂林市政府大樓前隻身抗議一週，卻很快被學校退學。圖為8月7日她在桂林街頭高舉氣候危機標語。（法新社）

    2020-08-18 00:26:25

    〔中央社〕17歲中國女孩歐泓奕（Howey Ou）的同儕不是忙著準備考大學就是在享受暑假生活，但她不一樣；她正勇敢面對來自自己國家的各種恐嚇與批評，隻身對抗氣候變遷。

    全球許多年輕環保運動人士決定不去上課，而是藉著上街遊行，抗議全球對氣候變遷的不作為。但在中國，政府積極壓制基層社會運動，有關氣候變遷的行動也因此甚少人參與。

    在壓抑體制下，歐泓奕仍受到瑞典青少女氣候變遷運動人士童貝里（Greta Thunberg）啟發，她去年5月在廣西桂林市政府大樓前隻身抗議一週，獲得國際認同。然而，歐泓奕很快就遭學校退學，只因她不肯放棄抗議運動。

    歐泓奕不只面臨中國網民嚴厲抨擊、與公安爆發口角，也深受家人壓力。但她仍不放棄，表示及時警告世人氣候變遷帶來的威脅，是她「今生的使命」。歐泓奕說：「我感覺好像我們全都在一艘下沉的船上，但大家繼續吃喝玩樂。」

    歐泓奕也指出，儘管她本人「不害怕公安」，但她的家人卻面臨來自當局的施壓。

    雖然歐泓奕在社群媒體有數千名追蹤者，但她很難在中國境內找到更廣大支持者。去年夏天，她在手頭吃緊情況下，獨自走訪中國各地會晤環保非政府組織與運動人士，但大多數人對氣候變遷鮮少理解，這趟旅程成為她此生中最孤單的時期。

    一家德國媒體去年10月專訪她後，她在中國社群媒體暴紅，但也面臨數以百萬計網路批判。許多人指責她沽名釣譽，並拿她與童貝里相比擬，而童貝里是中國網路上經常被嘲諷的對象。

    從那以後，她曾好幾個月避開社群媒體。

    在最艱困時刻，歐泓奕從家鄉的壯麗自然景觀獲得慰藉。她說：「我與大自然的連結，幫助我認清自身價值。」

    歐泓奕認為，中國大眾要不是無知就是蔑視氣候危機，但對於能宛如自己的偶像童貝里般激發起青少年運動，她仍懷抱希望。

    她表示：「許多中國年輕人可能只需要一點激勵就會勇敢站出來，但如果人們聽不到我的聲音，大家就無法團結起來，所以我現在正不遺餘力傳達我的聲音。」。

    中國少女歐泓奕（見圖）親手製作各種標語希望喚起其他人注意氣候變遷議題。（法新社）

    中國少女歐泓奕（見圖）親手製作各種標語希望喚起其他人注意氣候變遷議題。（法新社）

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