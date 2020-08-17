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    洛馬演示機載雷射武器 似以中國飛彈防空護衛艦為假想敵

    2020-08-17 20:35:29
    中國054A艦出現在美軍演示雷射武器畫面中。（取自影片）

    中國054A艦出現在美軍演示雷射武器畫面中。（取自影片）

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國網路媒體《防務博客》（Defence Blog）16日報導，美國五角大廈的最大武器供應商洛克希德馬丁公司近日展示了裝備在戰機上的雷射武器系統。發布的影片中，似以中國054A型飛彈防空護衛艦為假想敵，影片顯示，洛克希德馬丁機載雷射系統以「閃電般」的速度，將敵艦來襲導彈順利擊落。

    影片中介紹，該公司的雷射系統技術目前已經可以用於抵禦小型火箭、砲彈、小型無人機、小型艦艇和輕型車輛，射程約為1.6公里。而隨著雷射功率不斷提升，這種系統將能夠因應更大的威脅，射程也更遠。而在空中應用能力方面，機載雷射系統將能夠以光速擊落來襲導彈。

    值得注意的是，在該公司發布的演示動畫中，出現了一艘與中國054A艦外形高度相似的3D艦船模型，用於演示F-16戰鬥機使用雷射攔截吊艙攔截艦對空導彈的能力。

    洛克希德馬丁公司發布F-16戰機使用雷射武器面。（取自影片）

    洛克希德馬丁公司發布F-16戰機使用雷射武器面。（取自影片）

    054A艦是中國海軍最新型的護衛艦，首艦徐州號於2006年9月30日下水，於2008年服役。054A艦身設計與054型護衛艦相仿，火力則比較054型護衛艦強大許多，為中國海軍裝備的第一種區域防空型護衛艦。

    報導稱，美國空軍研究實驗室（AFRL）從2013年就開始進行名為「自我保護高能雷射演示器」（Self-Protect High Energy Laser Demonstrator,SHIELD）項目的研究。美國空軍原計劃在2021年開始進行首個完整的原型系統的測試，但這項測試因為技術難度和疫情的影響目前被推遲到了2023年。

    根據該計劃，雷射武器系統將被安置在額外的吊艙內，可以掛載戰鬥機或轟炸機的機翼下方，用於防禦地對空和空對空導彈。

    洛克希德馬丁公司因參與美國對台軍售，此前中國外交部發言人趙立堅宣布，決定採取必要措施對該公司實施制裁。

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