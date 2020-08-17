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    紐約市大砍警察近300億預算 工會氣炸決定支持川普

    紐約市光上週就發生55起槍擊案，造成69人受傷、12人死亡，不滿的紐約市警工會將責任歸咎在白思豪及紐約市議會亂砍警察預算，並宣布有史以來第一次「支持川普競選2020總統大選」。（彭博）

    紐約市光上週就發生55起槍擊案，造成69人受傷、12人死亡，不滿的紐約市警工會將責任歸咎在白思豪及紐約市議會亂砍警察預算，並宣布有史以來第一次「支持川普競選2020總統大選」。（彭博）

    2020-08-17 21:17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕在全美經過佛洛伊德之死引發的示威與暴動後，各地方政府紛紛祭出警察改革政策，其中民主黨籍紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與紐約警方協商無果，市議會7月決定將警察預算大砍10億美金（約294億新台幣），還通過法案不經保釋大舉釋放數千名遭拘捕的嫌犯；結果紐約市光上週就發生55起槍擊案，造成69人受傷、12人死亡，不滿的紐約市警工會將責任歸咎在白思豪亂砍警察預算，並宣布有史以來第一次「支持川普競選2020總統大選」。

    綜合外媒報導，由於白思豪以及紐約市議會揚言要大砍警方預算達10億美金，警方將被迫裁掉約1100名警察，市議會還通過一項法案，允許一些被羈押的嫌犯無須保釋便可重獲自由；然而紐約市在7月發生多達244起槍擊事件，比起2019年同期的88起大幅增長了177%，且與去年夏季相比也增長了30%，光上周就發生55起槍擊案，造成69人受傷12人死亡。

    紐約市警工會在推特上發文不滿的表示，原因並不複雜，因為紐約市的政客動不動就抹黑我們，還禁止我們使用槍械，讓警察只能用「輕輕碰觸」來打擊犯罪的結果，就是犯罪組織無孔不入，全部紐約人都會遭殃。

    結果被民主黨搞得很不爽的紐約市警工會，一改2016年的中立態度，在8月15日宣布支持美國總統川普，紐約市警工會「紐約市警察慈善協會」（PBA）主席林克（Pat Lynch）強調，我已經從事警察一職長達36年了，這是紐約市警工會第一次表態支持美國總統人選，「這是很重要的舉動」；川普也強調，我們必須將法律及秩序帶回我們的城市、我們的國家，「感謝偉大的林克及PBA，我不會讓你們失望的」。

    紐約市警工會「紐約市警察慈善協會」主席林克（圖中）強調，我已經從事警察一職長達36年了，這是紐約市警工會第一次表態支持美國總統，「這是很重要的舉動」。（路透）

    紐約市警工會「紐約市警察慈善協會」主席林克（圖中）強調，我已經從事警察一職長達36年了，這是紐約市警工會第一次表態支持美國總統，「這是很重要的舉動」。（路透）

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