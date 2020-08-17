紐約市大砍警察近300億預算 工會氣炸決定支持川普
〔即時新聞／綜合報導〕在全美經過佛洛伊德之死引發的示威與暴動後，各地方政府紛紛祭出警察改革政策，其中民主黨籍紐約市長白思豪（Bill de Blasio）與紐約警方協商無果，市議會7月決定將警察預算大砍10億美金（約294億新台幣），還通過法案不經保釋大舉釋放數千名遭拘捕的嫌犯；結果紐約市光上週就發生55起槍擊案，造成69人受傷、12人死亡，不滿的紐約市警工會將責任歸咎在白思豪亂砍警察預算，並宣布有史以來第一次「支持川普競選2020總統大選」。
綜合外媒報導，由於白思豪以及紐約市議會揚言要大砍警方預算達10億美金，警方將被迫裁掉約1100名警察，市議會還通過一項法案，允許一些被羈押的嫌犯無須保釋便可重獲自由；然而紐約市在7月發生多達244起槍擊事件，比起2019年同期的88起大幅增長了177%，且與去年夏季相比也增長了30%，光上周就發生55起槍擊案，造成69人受傷12人死亡。
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紐約市警工會在推特上發文不滿的表示，原因並不複雜，因為紐約市的政客動不動就抹黑我們，還禁止我們使用槍械，讓警察只能用「輕輕碰觸」來打擊犯罪的結果，就是犯罪組織無孔不入，全部紐約人都會遭殃。
結果被民主黨搞得很不爽的紐約市警工會，一改2016年的中立態度，在8月15日宣布支持美國總統川普，紐約市警工會「紐約市警察慈善協會」（PBA）主席林克（Pat Lynch）強調，我已經從事警察一職長達36年了，這是紐約市警工會第一次表態支持美國總統人選，「這是很重要的舉動」；川普也強調，我們必須將法律及秩序帶回我們的城市、我們的國家，「感謝偉大的林克及PBA，我不會讓你們失望的」。