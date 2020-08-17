謠言終結站》普廷玩狗暗示要日本還地？ 查核中心：移花接木

近日社群平台上流傳著俄羅斯總統普廷在日本媒體前逗弄寵物犬，接著轉身離開，被認為是要求日本歸還北方四島的方式。對此，台灣事實查核中心指出，此事件與傳言宣稱之「日本人要求歸還北方四島」無關，證實為「錯誤」的訊息。（圖片擷取自「TFC 台灣事實查核中心」的臉書粉絲專頁）

2020-08-17 20:39:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台上流傳著俄羅斯總統普廷（Putin）的影片，畫面中可見普廷在日本媒體前逗弄寵物犬，接著轉身離開，被認為是要求日本歸還北方四島的方式。對此，台灣事實查核中心查證指出，該影片是2016年12月普廷在接受日本媒體採訪時，介紹他的寵物犬Yume的片段，而遭有心人士擷取出後的移花接木的謠傳，證實為「錯誤」的訊息。

根據「台灣事實查核中心」 報告，近日在社群平台上瘋傳一部影片，畫面中俄羅斯總統普廷將寵物日本狗帶出，接著在日本記者前與狗玩耍，之後便轉身離開，留下錯愕的日本記者。

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對此，「台灣事實查核中心」在俄羅斯媒體《Ruptly》的YouTube頻道上找到有相同片段的影片，比對過後，顯示網傳影片是將《Ruptly》影片的標誌「RT」遮蔽後，再另增添文字輸出。

另外，「台灣事實查核中心」也在英國《路透社》及美國《CNN》找到了關於這次採訪的報導，報導指出，普廷在接受《日本電視台》與《讀賣新聞》採訪時，將他的寵物犬Yume帶來。

這隻寵物犬是日本在2012年為了感謝普廷對311地震的協助，而特別贈送的禮。報導也指出，普廷帶離Yume後，雙方便開始進行訪談，日本記者也表示很開心看見Yume如此有活力。

因此，此次會面與謠傳的「要求歸還北方四島」，並無關係，判定為「錯誤訊息」。

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