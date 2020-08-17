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    出價逾5千次！中國手機號碼尾碼「88888」 9百多萬落槌

    中國近期一組尾數為88888的手機號碼以線上方式進行法拍，圖為中國手機示意圖。（歐新社）

    中國近期一組尾數為88888的手機號碼以線上方式進行法拍，圖為中國手機示意圖。（歐新社）

    2020-08-17 20:21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一組尾碼為「88888」的手機號碼近日在線上法拍，由於諧音接近「發發發發發」，這組超夯的號碼出價次數突破5000次，最後以人民幣25萬元（新台幣900多萬元）落槌成交。

    綜合中媒報導，這組尾碼「88888」的手機號碼原主人為北京朝陽法院的一起案件的被執行人，北京朝陽法院16日透過中國司法網拍平台進行法拍，起拍價為2000元人民幣，每標為20元人民幣，拍賣時間則從8月15日10時至8月16日10時，每名參與競標的人必須繳納400元人民幣的保證金。

    雖然這組手機號碼的電信公司表示已經禁止辦理變更，無法阻止「欠款導致停號」，北京朝陽法院為此標註該號碼「存在瑕疵」，但該號碼由於「發發發發發」的諧音，在拍賣過程仍相當搶手。最後總出價次數為5051次，並延長競標時間多達227次，直至11時18分才以人民幣225萬元（新台幣900多萬元）的天價落槌。

    雖然這次競標價格相當高，但仍不是中國法拍手機號碼的最高成交價，2017年一組屬於廣西省玉林市電信業者的手機號碼尾碼「77777777」8個7，最後以人民幣391萬元（新台幣1600多萬元）拍出，出價次數為162次，這類號碼也許也被認為吉利，主人卻同樣落得連電話號碼都要被法拍。

    這組超夯的號碼「88888」出價次數突破5000次，最後這組號碼以新台幣900多萬元成交。（圖取自微博）

    這組超夯的號碼「88888」出價次數突破5000次，最後這組號碼以新台幣900多萬元成交。（圖取自微博）

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