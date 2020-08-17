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    川普為胞弟病逝感傷 對手拜登慰問：我們與你同在

    拜登在推特上對川普胞弟羅伯特‧川普的病逝表達慰問。（路透）

    拜登在推特上對川普胞弟羅伯特‧川普的病逝表達慰問。（路透）

    2020-08-17 18:25:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）16日證實胞弟羅伯特‧川普（Robert Trump）病逝，享年71歲。其總統大選對手拜登（Joe Biden）隨後也在推特上表達慰問。

    綜合外媒報導，川普15日才到紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探望病重的弟弟，並表示希望弟弟病情能好轉。沒想到才僅僅一天，羅伯特‧川普便離世，兩人相見成了最後一面；川普也發表聲明，表達對胞弟的不捨。

    拜登16日也暫時放下與川普的緊張關係，在推特上發文慰問川普：「總統先生，吉兒（Jill Biden，拜登妻子）和我得知令弟去世的消息後都十分難過。我了解失去至親的痛苦，我也知道此時此刻家人是多麼重要。我希望你知道，我們的祈禱將與你同在」。

    川普對弟弟的離開相當不捨。（美聯社）

    川普對弟弟的離開相當不捨。（美聯社）

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