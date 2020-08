川普為胞弟病逝感傷 對手拜登慰問：我們與你同在

2020-08-17 18:25:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)16日證實胞弟羅伯特‧川普(Robert Trump)病逝,享年71歲。其總統大選對手拜登(Joe Biden)隨後也在推特上表達慰問。

綜合外媒報導,川普15日才到紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)探望病重的弟弟,並表示希望弟弟病情能好轉。沒想到才僅僅一天,羅伯特‧川普便離世,兩人相見成了最後一面;川普也發表聲明,表達對胞弟的不捨。

拜登16日也暫時放下與川普的緊張關係,在推特上發文慰問川普:「總統先生,吉兒(Jill Biden,拜登妻子)和我得知令弟去世的消息後都十分難過。我了解失去至親的痛苦,我也知道此時此刻家人是多麼重要。我希望你知道,我們的祈禱將與你同在」。

Mr. President, Jill and I are sad to learn of your younger brother Robert’s passing. I know the tremendous pain of losing a loved one — and I know how important family is in moments like these. I hope you know that our prayers are with you all.