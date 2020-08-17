武漢肺炎》印度病故逾5萬人 高居世界第4

印度武漢肺炎疫情仍持續惡化，目前的累計確診超過264萬人，是全球確診人數第3高的國家，死亡人數更在今天（8月17日）突破5萬人大關，是全球第4高。圖為印度防疫人員火化死者遺體。（路透）

2020-08-17 18:04:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續惡化，目前的累計確診超過264萬人，是全球確診人數第3高的國家，死亡人數更在今天（8月17日）突破5萬人大關來到5萬921人，是全球第4高；不過有專家推估，由於檢測的品質低落，且長期資金不足的衛生體系往往沒有正確紀錄死亡原因，實際數字恐怕遠遠超過5萬人。

根據《半島電視台》 報導，印度死於武漢肺炎的人數在上週超過英國，成為死亡人數第4多的國家，前面排名依序為美國、巴西與墨西哥；然而即便死亡人數增加，但印度衛生部仍宣稱「印度的武漢肺炎死亡率低於2%，是全球死亡率最低的國家之一」。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）在8月15日時表示，印度正在測試3款武漢肺炎候選疫苗，一旦有候選疫苗通過臨床測試，國家已經準備好大量生產疫苗，盡可能在短時間內提供所有人使用。

目前疫情已散播到較小規模的城市以及農村，影響全印度約7成的人口；雖然各地方政府紛紛祭出嚴格的防疫措施，然而許多生活在農村地區的人們卻常忽視當局要求戴口罩、禁止聚集等防疫措施，此外由於缺乏公眾意識，許多人也拒絕接受檢測，進一步使疫情加速擴散。

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