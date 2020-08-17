軍情動態》洛馬提新案 競逐德國新一代飛彈防空系統

在經過漫長的協商後，洛克希德·馬丁公司和德國的MBDA公司重新提出方案，競逐德國新一代的飛彈防空系統。圖為MIM-104愛國者飛彈。（路透）

2020-08-17 16:28:17

〔即時新聞／綜合報導〕在經過漫長協商後，洛克希德·馬丁公司和德國的MBDA公司重新提出方案，競逐德國新一代的飛彈防空系統。

根據《國防新聞》報導，2間公司的聯合聲明表示，德國國防部將進行分析，可能會為「新方案」找到方向。在過去幾個月內，國防部已經和公司高層進行廣泛討論，以解決先前2次投標失敗的問題。聲明聲稱，新計畫將改變德國的國防能力，並為鄰國樹立重要標竿。

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德國欲打造新一代的飛彈防空系統，即TLVS計畫（德文，戰術防空系統的簡稱），取代原本老舊的愛國者飛彈系統，該計畫原先由美國、德國和義大利合作開發，稱為MEADS，預想可具備360度的感測和射擊能力，與愛國者的扇形範圍相比，免去預測敵方飛彈來襲的方向。

但德國堅持要獲得該系統最大的自主權，擁有修改軟硬體的權利，而不用看美國人臉色，導致MEADS計畫在德告吹，德國只得另起爐灶，冀望洛克希德·馬丁設計一個新的飛彈防空系統，但整個談判因牽扯到很多因素，因此十分艱難、緩慢。

儘管全球疫情重創經濟，但德國政府仍有能力和意願維持國防開支，這一點體現在與承包商的合約中，德國釋出了一些利多，承擔更大的財務責任。但德國TLVS計畫這次能不能定案，仍然有很多的未知數。

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