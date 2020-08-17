為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》洛馬提新案 競逐德國新一代飛彈防空系統

    在經過漫長的協商後，洛克希德·馬丁公司和德國的MBDA公司重新提出方案，競逐德國新一代的飛彈防空系統。圖為MIM-104愛國者飛彈。（路透）

    在經過漫長的協商後，洛克希德·馬丁公司和德國的MBDA公司重新提出方案，競逐德國新一代的飛彈防空系統。圖為MIM-104愛國者飛彈。（路透）

    2020-08-17 16:28:17

    〔即時新聞／綜合報導〕在經過漫長協商後，洛克希德·馬丁公司和德國的MBDA公司重新提出方案，競逐德國新一代的飛彈防空系統。

    根據《國防新聞》報導，2間公司的聯合聲明表示，德國國防部將進行分析，可能會為「新方案」找到方向。在過去幾個月內，國防部已經和公司高層進行廣泛討論，以解決先前2次投標失敗的問題。聲明聲稱，新計畫將改變德國的國防能力，並為鄰國樹立重要標竿。

    德國欲打造新一代的飛彈防空系統，即TLVS計畫（德文，戰術防空系統的簡稱），取代原本老舊的愛國者飛彈系統，該計畫原先由美國、德國和義大利合作開發，稱為MEADS，預想可具備360度的感測和射擊能力，與愛國者的扇形範圍相比，免去預測敵方飛彈來襲的方向。

    但德國堅持要獲得該系統最大的自主權，擁有修改軟硬體的權利，而不用看美國人臉色，導致MEADS計畫在德告吹，德國只得另起爐灶，冀望洛克希德·馬丁設計一個新的飛彈防空系統，但整個談判因牽扯到很多因素，因此十分艱難、緩慢。

    儘管全球疫情重創經濟，但德國政府仍有能力和意願維持國防開支，這一點體現在與承包商的合約中，德國釋出了一些利多，承擔更大的財務責任。但德國TLVS計畫這次能不能定案，仍然有很多的未知數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》匈牙利接收二手德國豹2A4戰車 為2023全新戰車先行準備
    2020-07-31 11:22

    軍情動態》匈牙利接收二手德國豹2A4戰車 為2023全新戰車先行準備
    軍情動態》德批准249億購3架龐巴迪6000型客機 打造情偵監主力
    2020-07-12 14:43

    軍情動態》德批准249億購3架龐巴迪6000型客機 打造情偵監主力
    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落

    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落
    軍情動態》強化北約反潛戰力 美同意軍售德、比MK54魚雷
    2020-07-11 11:39

    軍情動態》強化北約反潛戰力 美同意軍售德、比MK54魚雷
    軍情動態》恐落納粹份子手中 德特種部隊4.8萬枚彈藥離奇失蹤
    2020-07-04 12:57

    軍情動態》恐落納粹份子手中 德特種部隊4.8萬枚彈藥離奇失蹤
    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！

    富蘭克林推1折優惠助你搭行情、存基金！
    軍情動態》德國海軍接收NH-90「海獅」直升機 具搜救、偵查功能
    2020-07-01 10:11

    軍情動態》德國海軍接收NH-90「海獅」直升機 具搜救、偵查功能
    軍情動態》德國史上最強巡防艦服役 高度自動化船員少一半
    2020-06-18 09:01

    軍情動態》德國史上最強巡防艦服役 高度自動化船員少一半
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-16 19:45

    群眾包圍白俄官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議

    2020-08-16 17:05

    以阿協議後加薩衝突激增 以色列連日空襲反制巴勒斯坦

    2020-08-16 19:55

    國民黨大敗！日媒關注：親中引反感 很難看到他們重新振作

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播