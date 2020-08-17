港人全民檢測延至月底 港府：全部由醫護進行採樣

港府推出的自願病毒檢測原定將於下週一進行，不過有消息指出，政府最新電郵顯示，全民檢測計畫最快要到本月底31日才會展開。圖為示意圖。（歐新社）

2020-08-17 14:37:11

〔即時新聞／綜合報導〕針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，中國政府先前指派60人組成「核酸檢測支援隊」，赴港協助病毒篩檢工作，而由港府推出的自願病毒檢測原定將於下週一進行，不過有消息指出，政府最新電郵顯示，全民檢測計畫最快要到本月底31日才會展開。

綜合港媒報導，針對香港政府推出的全民自願病毒檢測，西醫工會會長楊超發今日表示，根據政府最新電郵顯示，全民檢測計劃最快需延至8月31日才展開，為期2週，他並稱估計延期的原因是物流方面需時準備。

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楊超發也指出，屆時將由分布於18區的採樣中心朝八晚八運作，預計每區會有大概10間中心，且目前傾向全部都由醫護進行採樣，而非市民自行採集，以避免出錯。針對港府先前稱目標是有500萬市民接受檢測，楊超發則估計算，中心每小時需採集150至200人的樣本才能達標。至於採集方式，楊超發說將由醫護人員採集一個鼻腔和一個咽喉樣本，以提高樣本的準確度。

香港政府政務司司長張建宗先前曾表示，普及社區檢測都只會在香港進行，檢測樣本均不會送到香港以外的地方，在完成後也將進行銷毀。

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