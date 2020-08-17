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    澳國防部稱「外國間諜」密謀竊密 國安官員︰就是指中國

    澳洲國防部發出警告表示，有「高度活躍的」的外國間諜意圖竊取軍事機密。雖然澳洲國防部並未明指是哪個國家，但國安官員私下透露，外國就是指中國。圖為澳洲皇家海軍的飛彈護衛艦「墨爾本號」。（路透）

    澳洲國防部發出警告表示，有「高度活躍的」的外國間諜意圖竊取軍事機密。雖然澳洲國防部並未明指是哪個國家，但國安官員私下透露，外國就是指中國。圖為澳洲皇家海軍的飛彈護衛艦「墨爾本號」。（路透）

    2020-08-17 15:33:42

    〔即時新聞／綜合報導〕對於中國「紅色滲透」的威脅，澳洲近年來已抱持高度警覺。澳洲國防部發出警告表示，有「高度活躍的」的外國間諜意圖竊取軍事機密，對耗資數百億澳幣造艦計畫構成嚴重威脅。雖然澳洲國防部並未明指是哪個國家，但國安官員私下透露，外國就是指中國。

    根據《ABC》報導，澳洲國防部指出，外國情報機構對澳洲行使主權的能力和戰略利益構成「極端威脅」，這些對手非常積極地探求澳洲當前和未來海上戰力的訊息，以推進自身利益，並且破壞澳洲的實力。

    根據報導，澳洲國防部拒絕公開軍艦國造的簡報內容，但有人依據資訊自由公開（FOI）法規提出申請，希望當局能公布資訊，被澳洲國防部以「外國間諜試圖竊取有關情報」為由回絕。無黨籍參議員派屈克（Rex Patrick）表示，國防部聲明的措辭嚴厲，是前所未有的。

    在未來10年內，澳洲計劃耗資900億澳幣（約新台幣1.9兆元），推動大規模的海軍造艦計畫，包含數十艘先進的水面艦和潛艦，大多數的工作將在南澳完成。

    雖然澳洲國防部在聲明中沒有明確指出「外國」是哪些國家，但國安官員透露，間諜活動的主要罪魁禍首是中國。隨著澳洲人日益關注中國的間諜活動，跨黨派的政界人士呼籲聯邦政府，關閉中國在南澳阿得雷德（Adelaide）的領事館，或減少其外交官人數。

    派屈克指出，中國駐阿得雷德領事館於2016年成立，正好與澳洲政府宣布將在該市展開造艦計畫同時間。中國領事館設立在擁有大型國防工業和航太機構的南澳州，已經引起朝野黨派的不安。

    出身南澳州的工黨籍議員錢皮恩（Nick Champion）表示，中國駐阿得雷德領事館的外交官人數多得不正常，澳洲應該要與中國交涉，減少外交官人數。

    參議員菲拉凡蒂-威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）說，在冷戰時期，蘇聯也曾經試圖竊取澳洲軍方的研究資料，對於中國在阿德雷德部署大量「外交」人員，並不感到意外。澳洲安全情報組織（ASIO）或執法機構一旦發現任何違法情況，就會驅逐那些「外交官」。

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