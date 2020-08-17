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    美大選在即毒蟲也跟風 超危險毒品「川普」亂英國

    鄰近2020年美國總統大選，川普造型的「搖頭丸」再問世。（本報合成圖）

    鄰近2020年美國總統大選，川普造型的「搖頭丸」再問世。（本報合成圖）

    2020-08-17 12:10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在11月登場，各國高度關注，沒想到毒蟲也跟上話題。英國貝德福德郡警方日前查獲超高劑量的「川普」頭像搖頭丸，懷疑可能大量「川普」已流入市面，提醒民眾有致命的危險，對人體造成嚴重的傷害，警方也針對「川普」發出危險高劑量搖頭丸警告。

    綜合英媒報導，英國貝德福德郡盧頓日前一名30多歲的男子因持有大量毒品被捕，警方從他的身上查獲大量橘紅色、印有美國總統「川普」招牌噘嘴模樣的藥片，送驗發現含有超高劑量的迷幻藥物「亞甲二氧甲基苯丙胺（MDMA）」，即俗稱的搖頭丸。警方表示，毒販為增加「吸引力」、提高銷售量，因此跟風將毒品設計成「川普」的模樣。警方懷疑，大批的「川普」已流入市面，已針對「川普」發出危險高劑量搖頭丸警告。

    對此，網友們紛紛嘲諷，「為了提高吸引力，所以做成川普造型是不是搞錯了什麼」、「因從源頭（川普）開始解決」。事實上，「川普」造型的毒品早在2016年美國總統大選時就問世，當時頭像背後還印有「Great Again」，仿自川普的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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