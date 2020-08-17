軍情動態》剛啟航就故障 英國最新巡邏艦被拖船拖回港口

英國最新的軍艦「特倫特號」（HMS Trent）本月初啟航，但首航就發生故障，在緊急修理無效後，最終還是由拖船拖回港口。（圖擷自RoyalNavy網站）

2020-08-17 11:03:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國最新的軍艦「特倫特號」（HMS Trent）本月初啟航，但首航就發生故障，在緊急修理無效後，最終還是由拖船拖回港口。

綜合媒體報導，於2015年開始動工建造、並於2018年3月下水的英國皇家海軍巡邏艦「特倫特號」，於本月3日進行首航，從樸茨茅斯（Portsmouth）港前往地中海東岸，不過在首站於英國屬地直布羅陀稍作修整，之後卻於航行不久後就發生故障，且重新啟動及緊急修理均無效，最後只能趕緊呼叫直布羅陀方面派出拖船來接應，幫助特倫特號進入港口。

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相關報導指出，這也是繼英國新銳航空母艦伊麗莎白號於2019年的試航過程發生漏水後，英國皇家海軍再度發生軍艦啟航失敗的案例。2016年時還有驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）因噪聲過大無法執行反潛任務，加上艦員人數不足，完成試航後就一直在港內繫泊。

排水量2000公噸的特倫特號為英國皇家海軍第2批次的「河流級」巡邏艦（River-class patrol vessel）的，全長90公尺，最寛13.5公尺，主要承擔的是低強度海上作戰任務，主武器為1座30公釐機炮，艦尾則有一個直升機平台，可容納AW101運輸直升機。

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