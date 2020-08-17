美國辛辛那堤驚恐一夜... 4起槍擊案釀14傷4死

辛辛那堤市在短短8小時內發生4起槍擊案。（美聯社）

2020-08-17 07:29:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州辛辛那堤市週日在短短數小時內發生4起槍擊案，造成至少18人遭槍擊，其中有4人死亡。

綜合外媒報導，辛辛那堤市首起槍擊案自週日凌晨0時左右在越萊茵河區發生，造成3人受傷，但未知是否有人死亡；隨後在0時30分阿文代爾社區，有4人中槍，其中21歲的布萊爾（Antonio Blair）中彈後送醫仍不治。

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辛辛那堤警方指出，在凌晨2時15分左右，警方接到報案指稱市區東部的麥克米肯大街有10人中槍，其中1名34歲的男子羅傑斯（Robert Rogers）當場死亡，而30歲的格蘭特（Jaquiez Grant）中彈後送醫不治。在週日上午7點，在市區南部的林恩街與西自由街口又再度發生槍擊案，中槍的39歲男子格林（Myron Green）當場死亡。

辛辛那堤市在週日凌晨度過暴力一夜，警長紐迪蓋特（Paul Neudigate）表示，目前4起槍擊案都沒有疑點，且所有槍擊案皆為獨立事件，並非有所關連。辛辛那堤警察局長艾薩克（Eliot Isaac）週日也呼籲，辛辛那堤的槍枝暴力事件必須停止，所有市民都有義務制止暴力，並停止市區內的殺戮。

辛辛那堤市長克蘭利（John Cranley）也發表聲明，呼籲民眾結束無意義的槍枝暴力行為，並要求人們別去可能出現槍枝的聚會。

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