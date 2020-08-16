畫面曝光！中國兩棲裝甲車下水測試 整台沉入長江

中國節目播出兩棲裝甲車在測試時，沉沒於長江的畫面，引發網友熱議。（圖取自《CCTV紀錄》）

2020-08-17 01:03:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府多次表明不放棄武力犯台，近年來更加強軍備戰力，不過，中國今年在youtube頻道《CCTV紀錄》推出的影片中，卻有一段畫面是該國兩棲裝甲車在長江下水測試時當眾沉沒，引來國內外網友一陣譏諷。

中國中央電視台（CCTV）2018年製播的《軍工記憶Ⅱ》第3集節目，7月22日上傳到中國以外地區才能收看的youtube《CCTV紀錄》頻道，其中一段提到研發05式兩棲裝甲車過程中，在長江重慶河段下水測試時，該車先在水面上轉向，接著開始加速，不料，測試衝刺到一半，車體竟因大量進水車頭朝下栽進水中，原本坐在車頂上的人員急忙「跳船」，裝甲車就這樣沉入江底。

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不過，《央視》強調，畫面中的片段是發生在2002年，出事的裝甲車為編號「001」的05式兩棲裝甲車原型機，設計師希望車速能更快，因此減輕車體重量，不料試驗失敗，目前解放軍使用的兩棲軍車已不斷突破航速，接下來的目標是讓裝甲車要配備自動駕駛。

這段影片最近也頻頻被台灣等國外網友轉發，表達對中國的軍事工業的品質不敢恭維，紛紛留言指撐「水中要碾誰啊？不懂，又不會有人在水裡抗議」、「央視不是大內宣？為什麼要播這影片？不怕被抄家？」、「如果解放軍開這台渡台海，大概不到澎湖就全淹死了」、「鐵棺材」。

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A video shows an amphibious tank that operates under water. It's designed to lay underwater in wait & ambush unsuspected vehicles that try to cross the river????????

Via @hiro_hamakawa pic.twitter.com/TMpVXnoeWg — Indo-Pacific News （@IndoPac_Info） August 16, 2020

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