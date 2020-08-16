為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝光！中國兩棲裝甲車下水測試 整台沉入長江

    中國節目播出兩棲裝甲車在測試時，沉沒於長江的畫面，引發網友熱議。（圖取自《CCTV紀錄》）

    中國節目播出兩棲裝甲車在測試時，沉沒於長江的畫面，引發網友熱議。（圖取自《CCTV紀錄》）

    2020-08-17 01:03:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府多次表明不放棄武力犯台，近年來更加強軍備戰力，不過，中國今年在youtube頻道《CCTV紀錄》推出的影片中，卻有一段畫面是該國兩棲裝甲車在長江下水測試時當眾沉沒，引來國內外網友一陣譏諷。

    中國中央電視台（CCTV）2018年製播的《軍工記憶Ⅱ》第3集節目，7月22日上傳到中國以外地區才能收看的youtube《CCTV紀錄》頻道，其中一段提到研發05式兩棲裝甲車過程中，在長江重慶河段下水測試時，該車先在水面上轉向，接著開始加速，不料，測試衝刺到一半，車體竟因大量進水車頭朝下栽進水中，原本坐在車頂上的人員急忙「跳船」，裝甲車就這樣沉入江底。

    不過，《央視》強調，畫面中的片段是發生在2002年，出事的裝甲車為編號「001」的05式兩棲裝甲車原型機，設計師希望車速能更快，因此減輕車體重量，不料試驗失敗，目前解放軍使用的兩棲軍車已不斷突破航速，接下來的目標是讓裝甲車要配備自動駕駛。

    這段影片最近也頻頻被台灣等國外網友轉發，表達對中國的軍事工業的品質不敢恭維，紛紛留言指撐「水中要碾誰啊？不懂，又不會有人在水裡抗議」、「央視不是大內宣？為什麼要播這影片？不怕被抄家？」、「如果解放軍開這台渡台海，大概不到澎湖就全淹死了」、「鐵棺材」。

    相關影音

    完整影片

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    笑翻！中國外交部時常不滿 百度網民熱搜「有啥用」
    2020-08-17 00:25

    笑翻！中國外交部時常不滿 百度網民熱搜「有啥用」
    警戒範圍曝光！中國軍演預告「組織重大軍事活動」
    2020-08-17 00:06

    警戒範圍曝光！中國軍演預告「組織重大軍事活動」
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    這是國軍的敵人？共軍班長「匕首刺殺術」被笑「中猴」
    2020-08-16 22:52

    這是國軍的敵人？共軍班長「匕首刺殺術」被笑「中猴」
    共軍登台難度高！美記者：攻擊澎湖將給美航艦機會
    2020-08-15 05:49

    共軍登台難度高！美記者：攻擊澎湖將給美航艦機會
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    航行警告來了！中國宣布台海軍演 實彈射擊範圍曝光
    2020-08-13 21:39

    航行警告來了！中國宣布台海軍演 實彈射擊範圍曝光
    國際今日熱門
    2020-08-16 06:55

    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣

    2020-08-16 06:20

    中國3天侵占台灣？ 王定宇嗆：黑水溝底就是解放軍的終點

    2020-08-16 06:37

    真實版「安娜貝爾」驚傳逃跑了！ 網瘋掉：2020還能更糟嗎？

    2020-08-16 09:32

    「香港民主女神」周庭抓不得 北京外交圈：會激化日人反中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播