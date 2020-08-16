為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

    繼今年長江第4號洪水15日上午通過三峽大壩後，中國今天發布長江上游的嘉陵江、涪江洪水橙色預警，並預測長江上游將再次形成「編號洪水」。圖為中國長江與嘉陵江交匯處。（彭博檔案照）

    繼今年長江第4號洪水15日上午通過三峽大壩後，中國今天發布長江上游的嘉陵江、涪江洪水橙色預警，並預測長江上游將再次形成「編號洪水」。圖為中國長江與嘉陵江交匯處。（彭博檔案照）

    2020-08-16 23:14:29

    〔中央社〕長江流域洪水仍不見平息。繼今年長江第4號洪水15日上午通過三峽大壩後，中國水利部長江委水文局今天發布長江上游的嘉陵江、涪江洪水橙色預警，並預測長江上游將再次形成「編號洪水」。

    今年長江第4號洪水的洪峰，才於15日上午8時左右經通過三峽庫區，入水量高達每秒6.2萬立方公尺，高於今年前3次洪水。若長江再形成「編號洪水」，就將成為今年第5號洪水，且相隔才2至3天。

    長江委水文局並宣布，長江支流的今年嘉陵江2號洪水，已在今天形成，距離今年嘉陵江1號洪水的形成僅有3天，連位處嘉陵江最上游、遠在華北的陝西省略陽縣，也遭到洪水侵襲。

    略陽縣政府今晚發布緊急命令，指嘉陵江洪峰今晚8時將通過縣城一帶，當地部分房屋的1樓「將被水淹」，因此縣城內1樓所有住戶必須遷移到6層樓以上房屋的3樓以上暫避。

    央視新聞報導，長江委水文局因此要求涪江、長江幹流寸灘江段、長江中下游幹流沿線，以及洞庭湖區、鄱陽湖區等地民眾要注意防範洪水。 報導指出，受豪雨影響，四川省境內涪江上游發生較大幅度的河水上漲，多個觀測站水位不但超過警戒線，還超過攸關河堤安全的保證水位。因此，下游的重慶市今天持續維持防汛2級響應。

    長江委水文局預測，16至17日嘉陵江、岷江流域仍維持強降雨；涪江小河壩觀測站未來2天將再次發生超出保證水位的洪水；因此，岷江、沱江、嘉陵江及長江上游幹流，都將再現較大洪水。

    根據水文局的預警資訊，長江上中下游及鄱陽湖區、洞庭湖區的洪水預警，仍維持在藍色至橙色不等的級別。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    消費者仍「心驚驚」 中國7月零售意外下滑
    2020-08-14 15:21

    消費者仍「心驚驚」 中國7月零售意外下滑
    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    2020-08-14 10:42

    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    北韓九龍江河川氾濫 寧邊核設施恐受損
    2020-08-13 17:49

    北韓九龍江河川氾濫 寧邊核設施恐受損
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    長江洪災習近平「神隱」！ 專家爆：他已出現決策疲勞
    2020-07-17 07:51

    長江洪災習近平「神隱」！ 專家爆：他已出現決策疲勞
    國際今日熱門
    2020-08-16 06:55

    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣

    2020-08-16 06:20

    中國3天侵占台灣？ 王定宇嗆：黑水溝底就是解放軍的終點

    2020-08-16 06:37

    真實版「安娜貝爾」驚傳逃跑了！ 網瘋掉：2020還能更糟嗎？

    2020-08-16 09:32

    「香港民主女神」周庭抓不得 北京外交圈：會激化日人反中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播