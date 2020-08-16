在美華人設自由之夢基金會 援助逃出中港人士

在美華人籌組的非營利機構「自由之夢基金會」正申請成立，將為逃離專制極權者提供幫助，特別是來自香港、中國的人士。（擷取自自由之夢基金會官網）

2020-08-16 18:25:10

〔中央社〕由在美華人籌組的非營利機構「自由之夢基金會」正申請成立，將為逃離專制極權者提供幫助，特別是來自香港、中國的人士。基金會目前雖仍在申請註冊中，但日前已設立官方網站。

美國之音（VOA）報導，自由之夢基金會（Dream of Freedom Foundation）是全美首個由華人創立、為從專制極權國家逃離至美國者提供落地援助的非營利機構。

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自由之夢基金會由7名董事組成，其中2人來自中國。3年前自深圳移居美國的基金會財務官邱永陽表示，在教會中接觸到一些中國赴美尋求庇護者，發現他們資金有限且語言不通，尋求合法定居的過程困難重重，「我心想，很有必要向這些人伸出一雙援助的手」。

從中國移居到美國超過30年，在自由之家基金會擔任秘書的唐百合（Lily Tang Williams）則指出，北京當局在7月1日正式實施「港區國安法」，是讓這個想法走向現實的推動因素。

唐百合認為，「我們需要民眾來支持香港，支持那些逃出來的年輕人」。她並說明，基金會計畫提供資金，幫助這些人申請在美庇護、學習英語和美國文化，以便在美定居，「就是一整套免費服務」。

在自由之夢基金會擔任董事會主席的加州河濱郡郡長修伊特（Jeff Hewitt）則表示，他對香港示威者充滿敬意。而中國的大城市「看起來摩登時尚，但是，根本上國家還是一個壓迫性社會」。在政商界擁有人脈的修伊特並承諾，未來將負責為基金會遊說募款。

據自由之夢基金會官網介紹，基金會的任務是為香港、中國及其他專制極權國家逃出者提供協助，且無須費用。

報導指出，目前自由之夢基金會仍在申請501（c）（3），即為美國國稅局批准給非營利組織的編號，這一類型的慈善機構可免繳聯邦所得稅。

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