為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    在美華人設自由之夢基金會 援助逃出中港人士

    在美華人籌組的非營利機構「自由之夢基金會」正申請成立，將為逃離專制極權者提供幫助，特別是來自香港、中國的人士。（擷取自自由之夢基金會官網）

    在美華人籌組的非營利機構「自由之夢基金會」正申請成立，將為逃離專制極權者提供幫助，特別是來自香港、中國的人士。（擷取自自由之夢基金會官網）

    2020-08-16 18:25:10

    〔中央社〕由在美華人籌組的非營利機構「自由之夢基金會」正申請成立，將為逃離專制極權者提供幫助，特別是來自香港、中國的人士。基金會目前雖仍在申請註冊中，但日前已設立官方網站。

    美國之音（VOA）報導，自由之夢基金會（Dream of Freedom Foundation）是全美首個由華人創立、為從專制極權國家逃離至美國者提供落地援助的非營利機構。

    自由之夢基金會由7名董事組成，其中2人來自中國。3年前自深圳移居美國的基金會財務官邱永陽表示，在教會中接觸到一些中國赴美尋求庇護者，發現他們資金有限且語言不通，尋求合法定居的過程困難重重，「我心想，很有必要向這些人伸出一雙援助的手」。

    從中國移居到美國超過30年，在自由之家基金會擔任秘書的唐百合（Lily Tang Williams）則指出，北京當局在7月1日正式實施「港區國安法」，是讓這個想法走向現實的推動因素。

    唐百合認為，「我們需要民眾來支持香港，支持那些逃出來的年輕人」。她並說明，基金會計畫提供資金，幫助這些人申請在美庇護、學習英語和美國文化，以便在美定居，「就是一整套免費服務」。

    在自由之夢基金會擔任董事會主席的加州河濱郡郡長修伊特（Jeff Hewitt）則表示，他對香港示威者充滿敬意。而中國的大城市「看起來摩登時尚，但是，根本上國家還是一個壓迫性社會」。在政商界擁有人脈的修伊特並承諾，未來將負責為基金會遊說募款。

    據自由之夢基金會官網介紹，基金會的任務是為香港、中國及其他專制極權國家逃出者提供協助，且無須費用。

    報導指出，目前自由之夢基金會仍在申請501（c）（3），即為美國國稅局批准給非營利組織的編號，這一類型的慈善機構可免繳聯邦所得稅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    2020-08-15 00:43

    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    狠打臉高官！ 黃之鋒：香港是WTO創始成員時中國還未能加入
    2020-08-14 23:50

    狠打臉高官！ 黃之鋒：香港是WTO創始成員時中國還未能加入
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話
    2020-08-14 22:26

    林夕贈詞《約定》羅冠聰 中國央視崩潰怒罵：精神病患的夢話
    川普：中國高壓統治下 香港金融市場將「下地獄」
    2020-08-13 23:21

    川普：中國高壓統治下 香港金融市場將「下地獄」
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    港高官批美「指白為黑」 黃之鋒驚：詆毀中國觸犯國安法！
    2020-08-13 20:38

    港高官批美「指白為黑」 黃之鋒驚：詆毀中國觸犯國安法！
    國際今日熱門
    2020-08-15 21:16

    白俄大選舞弊抗議怒火延燒 工人罷工響應

    2020-08-15 21:37

    美國制裁波及親屬！ 黃之鋒籲林氏宗親認分當「龍的傳人」

    2020-08-16 06:55

    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣

    2020-08-15 23:21

    塔利班囚犯剛被釋放 阿富汗政府和談代表遭槍擊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播