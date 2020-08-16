日本刷新今年高溫！濱松市狂飆40.9度 清晨最低也逾31度

日本靜岡縣濱松市今天測得攝氏40.9度，刷新今年全日本最高溫紀錄，且已逼近2018年才創下的41.1度全日本高溫紀錄。圖為日本民眾在烈日下行走於街頭。（美聯社）

2020-08-16 18:51:07

〔即時新聞／綜合報導〕正值酷暑，日本今（16）日觀測出今年最高溫，位於靜岡縣濱松市的觀測點今午測得氣溫高達攝氏40.9度，已經逼近2018年的41.1度的最高溫紀錄。而該地清晨最低氣溫也飆破攝氏31度。由於連續高溫加上疫情，日本目前已經出現多起中暑病例。

綜合日媒報導，日本氣象廳數據顯示，日本今天多地超過39度，其中靜岡縣濱松市在中午12時40分時，觀測到攝氏40.9度的高溫，已經刷新今年高溫紀錄及濱松市歷史高溫，也逼近2018年創下的日本高溫紀錄，當時在埼玉縣熊谷市觀測到攝氏41.1度。

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日本都市中心地區也相當悶熱，神奈川縣藤澤市36.9度、埼玉縣熊谷市攝氏37.1度、千葉縣鴨川市攝氏36.8度、神奈川縣三浦市則為攝氏35.2度；而在東京的都青梅市攝氏36.2度、府中市攝氏36.3度，東京地區已連續8天超過攝氏35度。

直至今天下午4點，全日本的921處觀測點中，有699處今天測得30度以上的「真夏日」，其中有245處是35度以上的「猛暑日」。

此外，多地即使是清晨最低氣溫也創下新高，橫濱市的29.2度和濱松市的31.1度都已破紀錄。報導指出，接下來日本預計將有許多晚上都不會低於25度。

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