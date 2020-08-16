習近平為「戰狼」拔牙？紐時：北京避免在美大選前激怒川普

紐約時報分析，北京正在降低好戰姿態，以避免在11月大選前激怒川普。圖為美國總統川普2017年會務習近平。（法新社資料照）

2020-08-16 15:37:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近來「戰狼」式外交似乎收斂，重拾「韜光養晦」政策。據《紐約時報》分析，隨著川普總統越來越把北京作為11月競選連任的目標，北京正在降低好戰姿態，以避免挑釁性舉動，在美國大選前激怒川普，只是北京的外交收斂能持續多久，還不得而知。

報導指出，包括外長王毅在內的中國高層外交官近來接二連三呼籲與美國「和平共處」，中國鷹派學者現在強調的是化解緊張局勢的前景，而不是敦促中國挑戰美國的軍事力量。

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此外，中國國營新聞機構的記者正在限制對川普總統的直接攻擊，奉命採取更加和解的方式。中國國際廣播電台的評論員許欽鐸（音譯）受訪時說，「有一種反思是，我們不應該讓民族主義或頭腦發熱以某種方式綁架我們的外交政策，強硬的言辭不應該取代理性的外交。」

中國外交官口風的趨軟是戰狼外交的剎車還是中國外交的戰略調整？路透等國際媒體分析認為，美國最近接連釋出對中國的嚴厲打擊措施以來，北京不得不施展權宜之計，重新「韜光養晦」。只是北京的外交收斂能持續多久，還不得而知。自從2018年美中爆發貿易戰，北京的立場多次反覆。

《紐約時報》報導，中國咄咄逼人的外交舉動也引發了與其他國家的爭端，包括印度、英國、加拿大和澳洲。中國發現自己越來越孤立，習近平現在可能正在尋求塑造一種不那麼對抗性的形象。

還有媒體分析認為，中國副外長樂玉成有關日前有觀「未來幾個月十分關鍵」的表述，或許可以解釋中國戰狼外交轉變的依據，那就是等待美國的總統大選之後。兩個多月之後，不管是川普總統連任還是民主黨的總統候選人拜登勝選，北京的對美立場會再次做出調整。

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