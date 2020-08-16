耶魯大學「唾液篩檢」便宜有效率 美國食藥局批准通過

耶魯大學研發新的「唾液篩檢」，15日獲美國食藥局緊急使用授權。圖為示意圖。（路透）

2020-08-16 12:46:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未止，美國耶魯大學研究團隊，近日研發出「唾液篩檢」（SalivaDirect），並在15日獲得美國食品藥物監督管理局（FDA）的緊急使用授權。

綜合外媒報導，「唾液篩檢」不需要檢疫的試紙或其他採檢裝置，只需要採集疑似感染者的唾液即可。食藥局官員哈恩（Stephen Hahn）表示，「唾液篩檢」具開創性，將提升檢疫的效率，同時不受檢測用具短缺的影響。

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食藥局也表示，相較現行的鼻咽檢測方式，更簡單、便宜且較不具侵入性，不需抽去核酸，可以使用現成的多種試劑，新的「唾液篩檢」同時也可以降低醫護人員採樣的風險。

耶魯大學公共衛生學院助理教授格魯布（Nathan Grubaugh）指出，研究團隊簡化了採檢方式，降低試劑的成本，實驗室預計將採樣的價格維持在10美元（約新台幣300）左右。

耶魯大學聲明表示，研究期間與美國職籃（NBA）進行合作，在復賽前協助在奧蘭多的無症狀球員、教練以及相關工作人員進行篩檢。食藥局通過緊急授權後，協助篩檢的實驗室可以立即使用新的「唾液篩檢」，預計在未來幾週內全美都將使用「唾液篩檢」。

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目前常使用的鼻咽檢測方式，較具侵入性，根據食藥局表示，「唾液篩檢」更簡單、便宜，不需抽去核酸，可以使用現成的多種試劑。（歐新社資料照）

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