台灣旅美女醫抗疫！與2幼女分離3個月 故事登上外媒

台灣旅美女醫與丈夫為了抗疫，與2幼女分離3個月的故事登上外媒。（圖擷取自《紐約時報》）

2020-08-16 11:47:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，一名來自台灣的女醫生楊伊倫與同樣是醫生的美籍丈夫大衛·威爾（David Weir）為了參與抗疫，將2個年幼的女兒送到新加坡請親人照顧，沒想到親子就此分離3個多月，一家人排除萬難，才終於與心愛的女兒團聚，這個動人的故事也因此登上外媒。

根據《紐約時報》報導，39歲的楊伊倫是紐約曼哈頓特別外科醫院（the Hospital for Special Surgery）的麻醉師，也受過重症醫療訓練，其丈夫威爾則大她10歲，是紐約長老教會曼哈頓下城醫院（New York–Presbyterian Lower Manhattan Hospital）與魏爾康乃爾醫學中心（Weill Cornell Medical Center）的重症胸腔科醫師，兩人育有2個女兒，分別是3歲的安絲莉（Ainsley），和1歲的埃德琳（Adeline）。

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報導提到，後來紐約成為全美疫情最嚴重的地區，夫婦兩人擔心自己前線的工作會給年幼的女兒帶來染疫風險，因此決定將她們暫時送到楊伊倫的姊姊楊珮君在新加坡的家，楊表示，「當時新加坡的疫情相對輕微，沒有很多案例，也沒有入境限制，當時我們以為孩子們只是過去幾個星期」，沒想到隨後新加坡政府就宣布禁止外國人入境。

報導指出，不得已與孩子分離後，這對夫婦全心投入工作，最忙的時候甚至一天工作18個小時，夫婦兩人也沒什麼時間相處，僅能用手機傳訊息給對方打氣，並為彼此準備餐點，相當孤獨。威爾表示，「我們看到和自己年紀差不多，也一樣有孩子的人，感染了COVID-19而性命垂危，真的很嚇人」。

報導補充，幾個月後，紐約市疫情開始減緩，這對夫婦的同事也開始和孩子團聚，但他們卻只能看著孩子的照片、影片無盡思念，甚至錯過孩子第一次講話、長出第一顆牙齒等大事，而兩人為了將孩子接回來，費盡千辛萬苦，多次打電話給新加坡衛生部、請美國駐新加坡大使館幫忙等等，終於在申請簽證被拒6個星期之後，獲准飛往新加坡，不過必須在防疫旅館隔離2個星期。

報導表示，夫婦兩人在隔離期間，楊伊倫的姊姊曾帶著安絲莉和埃德琳到防疫旅館外頭，距離幾百公尺的沙灘上，與父母遙遙相望。隔離期滿後，距離上次見面已109天，夫婦兩人終於踏入楊珮君的家，安絲莉驚呼尖叫著奔向媽媽的懷抱，才1歲的埃德琳則感到陌生的往後退，後來才與爸媽親近。威爾表示，這個特別的經歷讓他們夫妻的感情更為堅定。

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