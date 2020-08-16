日本貨輪模里西斯觸礁 船身斷裂一分為二

在模里西斯近海觸礁的日本貨輪「若潮號」，在當地時間15日下午斷裂，船內剩餘的燃油恐流入海洋。（圖擷自臉書粉專Mobilisation Nationale Wakashio）

2020-08-16 11:00:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本大型貨輪「若潮號」（WAKASHIO）日前在模里西斯（Mauritius）近海觸礁，模里西斯當局15日表示，貨輪已一分為二，船內剩餘的燃油恐流入海洋。

綜合外媒報導，貨輪「若潮號」上（7）月25日擱淺，一週後傳出燃油外洩，負責漏油事件的應對小組在15日上午警告，船隻的狀況「持續惡化」，隨時可能斷裂。模里西斯國家危機委員會（National Crisis Committee）15日聲明表示，下午4點半左右，發現船隻的前後已分離。

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貨輪觸礁導致約1千噸的石油流入海洋，船內仍剩餘3000噸，模里西斯政府日前表示，已抽取排除多數燃油，截至15日船內僅剩大約90噸石油殘留。危機委員會聲明表示，已加強海岸警衛隊船隻部署，同時也和專家進行討論，準備將船身運離。

模里西斯政府則因為對漏油事件處理不佳遭到質疑，大眾批評政府沒有立即應對，而是在船隻觸礁一週後才開始行動。總理賈格納特（Pravind Jugnauth）則將延遲行動歸咎給惡劣的天氣。當局也提到，未來幾天的天氣預計將惡化，浪高可達4.5公尺。

據報導，「若潮號」擱淺地接近模里西斯海洋保護區，以及藍灣海洋公園（Blue Bay Marine Park reserve），漏油事件恐導致生態浩劫，同時也影響當地賴以為生的觀光產業。

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