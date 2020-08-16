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    退回劍橋榮譽院士頭銜 林鄭月娥稱從不看重虛名

    劍橋大學沃爾森學院考慮撤銷林鄭月娥榮譽院士頭銜。（彭博）

    劍橋大學沃爾森學院考慮撤銷林鄭月娥榮譽院士頭銜。（彭博）

    2020-08-16 07:26:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國強推港版國安法，引發各國關切，香港特首林鄭月娥曾就讀過的劍橋大學沃爾森學院先前曾表示，將審視是否取消其榮譽院士頭銜，林鄭月娥昨深夜則在臉書發文表示，她已主動退回榮譽院士頭銜，並稱自己從不看重這些虛名。

    林鄭月娥昨於臉書發文，稱自從去年「修例風波」以來，沃爾森學院現任院長承受部分英國政客、媒體及某些團體的壓力，曾發信告訴她有人要求學院取消她的名銜。對此她表示「我個人對這些虛名從不看重」，但去年底曾致函院長詳加解釋，以讓學院掌握香港的真相；不過上週院長再度來信，指學院認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，因此提供答辯機會，否則就取回名譽院士名銜。

    林鄭稱這些均為「莫須有」的指控，並稱院長沒有提出任何佐證，原本她想對這些無稽之談一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，她再次去信反駁，指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等。並對學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，感到十分失望，因此亦難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜退回。

    對此則有網友在底下留言批評「你真係有種就放棄英藉，by the way, 你點解用到Facebook ?」、「所以話官字兩個口 比人取消之前自己入紙放棄 仲可以講到係人地嘅錯 真係人唔要面就天下無敵」、「當初為左香港所以欣然接受，今天卻為左個人榮辱而主動退回名譽。特首是否以個人榮辱為依歸，香港與劍橋學院既合作為次?」、「成家棄英藉，以示愛國之心啦..真愛國就不應留戀康橋！」

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